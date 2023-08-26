Во Львове снова обвалился балкон
Во Львове на улице Степана Бандеры произошел инцидент с обрушением части балкона дома №18. Ранее для предотвращения подобных происшествий проблемные участки укреплялись и закрывались защитными сетками
Информацию об этом опубликовала горожанка на платформе "Горячая линия Львова", пишут Новини.LIVE
Обвал балкона во Львове
Жительница Львова упомянула, что ранее для предотвращения подобных происшествий проблемные участки укреплялись и закрывались защитными сетками. Однако со временем некоторые из них подверглись воздействию погоды. Дама предложила пересмотреть подход к обеспечению безопасности балконов и задала вопрос о возможности их демонтажа.
В ответном обсуждении пользователи высказали различные мнения о том, кто должен нести ответственность за состояние и ремонт балконов: местные власти или жители самого дома.
Напомним, что 14 августа, во Львове приняли решение о расширении Программы софинансирования реставрации балконов. Реставрировать балконы на средства города будут не только в памятниках архитектуры.
Накануне, 13 августа, в 23:00 во Львове по ул. Под Дубом, 2 вместе с мужчиной обрушился балкон. На момент прибытия кареты скорой помощи мужчина еще был жив, но в 4:00 утра сегодня сообщили, что мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.