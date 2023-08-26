Во Львове снова обвалился балкон

Обвалившийся балкон. Фото: соцсети

Во Львове на улице Степана Бандеры произошел инцидент с обрушением части балкона дома №18. Ранее для предотвращения подобных происшествий проблемные участки укреплялись и закрывались защитными сетками

Информацию об этом опубликовала горожанка на платформе "Горячая линия Львова", пишут Новини.LIVE

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Обвал балкона во Львове

Жительница Львова упомянула, что ранее для предотвращения подобных происшествий проблемные участки укреплялись и закрывались защитными сетками. Однако со временем некоторые из них подверглись воздействию погоды. Дама предложила пересмотреть подход к обеспечению безопасности балконов и задала вопрос о возможности их демонтажа.

В ответном обсуждении пользователи высказали различные мнения о том, кто должен нести ответственность за состояние и ремонт балконов: местные власти или жители самого дома.

Обвалившийся балкон. Фото: соцсети

Напомним, что 14 августа, во Львове приняли решение о расширении Программы софинансирования реставрации балконов. Реставрировать балконы на средства города будут не только в памятниках архитектуры.

Накануне, 13 августа, в 23:00 во Львове по ул. Под Дубом, 2 вместе с мужчиной обрушился балкон. На момент прибытия кареты скорой помощи мужчина еще был жив, но в 4:00 утра сегодня сообщили, что мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина скончался в больнице.