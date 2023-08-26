У Львові знову обвалився балкон

Обвалений балкон. Фото: соцмережі

У Львові на вулиці Степана Бандери стався інцидент з обваленням частини балкона будинку №18. Раніше для запобігання подібним подіям проблемні ділянки зміцнювалися та закривалися захисними сітками.

Інформацію про це опублікувала городянка на платформі "Гаряча лінія Львова", пишуть Новини.LIVE

Читайте також:

Обвал балкона у Львові

Мешканка Львова згадала, що раніше для запобігання подібним подіям проблемні ділянки зміцнювалися та закривалися захисними сітками. Однак згодом деякі з них зазнали впливу погоди. Дама запропонувала переглянути підхід до забезпечення безпеки балконів і поставила питання можливості їх демонтажу.

У обговоренні у відповідь користувачі висловили різні думки про те, хто повинен нести відповідальність за стан і ремонт балконів: місцева влада або мешканці самого будинку.

Обвалений балкон. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що 14 серпня у Львові ухвалили рішення про розширення Програми співфінансування реставрації балконів. Реставруватимуть балкони коштом міста не лише у пам'ятниках архітектури.

Напередодні, 13 серпня, о 23:00 у Львові на вул. Під Дубом, 2 разом із чоловіком обвалився балкон. На момент прибуття карети швидкої допомоги чоловік ще живий, але о 4:00 ранку сьогодні повідомили, що чоловік отримав травми несумісні з життям. Чоловік помер у лікарні.