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В сети показали последствия атаки оккупантов на Львов

15 февраля 2024 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали последствия атаки оккупантов на Львов
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На Львовскую область сегодня утром, 15 февраля, летело более десяти российских ракет. Противовоздушная оборона сбила несколько вражеских целей, однако есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщают мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Взрывной волной выбило окна в жилых домах на улице Научной, также задело школу. На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки", — подчеркнул Садовый.

Последствия обстрела Львова 15 февраля
Последствия обстрела Львова. Фото: t.me/andriysadovyi
Последствия обстрела Львова 15 февраля
Последствия обстрела Львова. Фото: соцсети

По его словам, автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого, а трамвай — ездит без изменений.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Козицкий рассказал, что в результате атаки РФ пострадали три человека. По словам главы Львовской ОВА, это двое мужчин и женщина, которые живут в домах на Научной.

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Последствия обстрела Львова. Фото: соцсети

"Зафиксировали попадание в объект инфраструктуры во Львове. Продолжается пожар. В 16 жилых домах на Научной взрывной волне выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины", — добавил Козицкий.

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Последствия обстрела Львова. Фото: соцсети
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Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, в четверг утром, 15 февраля, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о сильных взрывах в области. По его словам, работала ПВО.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый заявил, что зафиксированы попадания по городу

Львов
обстрелы
Андрей Садовый
оккупанты
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ракеты
Максим Козицкий

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