У мережі показали наслідки атаки окупантів на Львів

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

На Львівську область сьогодні зранку, 15 лютого, летіло понад десять російських ракет. Протиповітряна оборона збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляють мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", — наголосив Садовий.

Наслідки обстрілу Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Наслідки обстрілу Львова. Фото: соцмережі

За його словами, автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого, а трамвай — їздить без змін.

Допис Садового. Фото: скриншот

Козицький розповів, що внаслідок атаки РФ постраждали три людини. За словами очільника Львівської ОВА, це двоє чоловіків та жінка, які живуть у будинках на Науковій.

Наслідки обстрілу Львова. Фото: соцмережі

"Зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа. У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч", — додав Козицький.

Наслідки обстрілу Львова. Фото: соцмережі

Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, в четвер зранку, 15 лютого, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про сильні вибухи в області. За його словами, працювала ППО.

Згодом мер міста Андрій Садовий заявив, що зафіксовані влучання по місту.