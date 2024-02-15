У мережі показали наслідки атаки окупантів на Львів
На Львівську область сьогодні зранку, 15 лютого, летіло понад десять російських ракет. Протиповітряна оборона збила декілька ворожих цілей, однак є влучання в об'єкт інфраструктури.
Про це повідомляють мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Обстріл Львова
"Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", — наголосив Садовий.
За його словами, автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого, а трамвай — їздить без змін.
Козицький розповів, що внаслідок атаки РФ постраждали три людини. За словами очільника Львівської ОВА, це двоє чоловіків та жінка, які живуть у будинках на Науковій.
"Зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа. У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч", — додав Козицький.
Нагадаємо, в четвер зранку, 15 лютого, очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про сильні вибухи в області. За його словами, працювала ППО.
Згодом мер міста Андрій Садовий заявив, що зафіксовані влучання по місту.
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