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В Минреинтеграции рассказали, где консультируют ВПЛ во Львовской области

7 мая 2023 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минреинтеграции рассказали, где консультируют ВПЛ во Львовской области
Эвакуация украинцев из зоны активных боевых действий Фото: facebook/Ukrzaliznytsia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львовская область традиционно держит лидерство в вопросе заботы о внутренних переселенцах. В каждом районе области действуют консультативно-координационные центры. Внутренним переселенцам помогают по поиску работы и выплат, оказывают гуманитарную, психологическую или юридическую помощь.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

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Где консультируют внутренних переселенцев во Львовской области

  • Стрый, ул. Героев Небесной Сотни, 1, тел.: (067) 471-01-56;
  • Дрогобыч, ул. 22 января, 28, тел.: (067) 471-02-45;
  • Самбор, ул. Мазепы, 8/2, тел.: (067) 471-02-98;
  • Городок, Майдан Гайдамаков, 6, тел.: (067) 471-00-83;
  • Золочев, ул. Пачовского, 7, тел.: (067) 471-03-29;
  • Каменка-Бугская, ул. Независимости, 27, тел.: (067) 471-00-83;
  • Червоноград, ул. Шевченко, 15, тел.: (067) 471-03-34;
  • Яворов, ул. Шашкевича, 1а; тел.: (067) 471-03-44;
  • Новояворовск, ул. Шевченко, 1, тел.: (067) 471-03-44;
  • Перемышляны, ул. Ковча, 4, тел.: (067) 471-00-83.

В Минреинтеграции рассказали, что обратиться в консультативно-координационные центры можно по указанному адресу, позвонить или заполнить анкету по ссылке.

Напомним, внутренне перемещенные лица, которые проживают во Львовской области, могут получить финансовую поддержку. Для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен, для других лиц — 2 тысячи. Помощь выплачивают после того, как человек подал заявку в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Также мы писали, что во Львове Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" открыл в центре города приют для переселенцев "Безопасное место".

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