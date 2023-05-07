В Минреинтеграции рассказали, где консультируют ВПЛ во Львовской области
Львовская область традиционно держит лидерство в вопросе заботы о внутренних переселенцах. В каждом районе области действуют консультативно-координационные центры. Внутренним переселенцам помогают по поиску работы и выплат, оказывают гуманитарную, психологическую или юридическую помощь.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Где консультируют внутренних переселенцев во Львовской области
- Стрый, ул. Героев Небесной Сотни, 1, тел.: (067) 471-01-56;
- Дрогобыч, ул. 22 января, 28, тел.: (067) 471-02-45;
- Самбор, ул. Мазепы, 8/2, тел.: (067) 471-02-98;
- Городок, Майдан Гайдамаков, 6, тел.: (067) 471-00-83;
- Золочев, ул. Пачовского, 7, тел.: (067) 471-03-29;
- Каменка-Бугская, ул. Независимости, 27, тел.: (067) 471-00-83;
- Червоноград, ул. Шевченко, 15, тел.: (067) 471-03-34;
- Яворов, ул. Шашкевича, 1а; тел.: (067) 471-03-44;
- Новояворовск, ул. Шевченко, 1, тел.: (067) 471-03-44;
- Перемышляны, ул. Ковча, 4, тел.: (067) 471-00-83.
В Минреинтеграции рассказали, что обратиться в консультативно-координационные центры можно по указанному адресу, позвонить или заполнить анкету по ссылке.
Напомним, внутренне перемещенные лица, которые проживают во Львовской области, могут получить финансовую поддержку. Для лиц с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен, для других лиц — 2 тысячи. Помощь выплачивают после того, как человек подал заявку в Единую информационную базу данных о ВПЛ.
Также мы писали, что во Львове Международный благотворительный фонд "Альянс общественного здоровья" открыл в центре города приют для переселенцев "Безопасное место".