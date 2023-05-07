У Мінреінтеграції розповіли, де консультують ВПО в Львівській області

Евакуація українців із зони активних бойових дій. Фото: facebook/Ukrzaliznytsia

Львівська область традиційно тримає лідерство в питаннях турботи про внутрішніх переселенців. У кожному районі області діють консультативно-координаційні центри. Внутрішнім переселенцям допомагають з питань пошуку роботи та виплат, надають гуманітарну, психологічну чи юридичну допомогу.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Де консультують внутрішніх переселенців у Львівській області

Стрий, вул. Героїв Небесної Сотні, 1, тел.: (067) 471-01-56;

Дрогобич, вул. 22 січня, 28, тел.: (067) 471-02-45;

Самбір, вул. Мазепи, 8/2, тел.: (067) 471-02-98;

Городок, Майдан Гайдамаків, 6, тел.: (067) 471-00-83;

Золочів, вул. Пачовського, 7, тел.: (067) 471-03-29;

Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 27, тел.: (067) 471-00-83;

Червоноград, вул. Шевченка, 15, тел.: (067) 471-03-34;

Яворів, вул. Шашкевича, 1а, тел.: (067) 471-03-44;

Новояворівськ, вул. Шевченка, 1, тел.: (067) 471-03-44;

Перемишляни, вул. Ковча, 4, тел.: (067) 471-00-83.

У Мінреінтеграції розповіли, що звернутися в консультативно-координаційні центри можна за вказаною адресою, зателефонувати або заповнити анкету за посиланням.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які проживають на Львівщині, можуть отримати фінансову підтримку. Для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень, для інших осіб — 2 тисячі. Допомогу виплачують після того, як людина подала заявку до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Також ми писали, що у Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".