Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Мінреінтеграції розповіли, де консультують ВПО в Львівській області arrow

У Мінреінтеграції розповіли, де консультують ВПО в Львівській області

7 травня 2023 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мінреінтеграції розповіли, де консультують ВПО в Львівській області
Евакуація українців із зони активних бойових дій. Фото: facebook/Ukrzaliznytsia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львівська область традиційно тримає лідерство в питаннях турботи про внутрішніх переселенців. У кожному районі області діють консультативно-координаційні центри. Внутрішнім переселенцям допомагають з питань пошуку роботи та виплат, надають гуманітарну, психологічну чи юридичну допомогу.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Читайте також:

Де консультують внутрішніх переселенців у Львівській області

  • Стрий, вул. Героїв Небесної Сотні, 1, тел.: (067) 471-01-56;
  • Дрогобич, вул. 22 січня, 28, тел.: (067) 471-02-45;
  • Самбір, вул. Мазепи, 8/2, тел.: (067) 471-02-98;
  • Городок, Майдан Гайдамаків, 6, тел.: (067) 471-00-83;
  • Золочів, вул. Пачовського, 7, тел.: (067) 471-03-29;
  • Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 27, тел.: (067) 471-00-83;
  • Червоноград, вул. Шевченка, 15, тел.: (067) 471-03-34;
  • Яворів, вул. Шашкевича, 1а, тел.: (067) 471-03-44;
  • Новояворівськ, вул. Шевченка, 1, тел.: (067) 471-03-44;
  • Перемишляни, вул. Ковча, 4, тел.: (067) 471-00-83.

У Мінреінтеграції розповіли, що звернутися в консультативно-координаційні центри можна за вказаною адресою, зателефонувати або заповнити анкету за посиланням

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи, які проживають на Львівщині, можуть отримати фінансову підтримку. Для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень, для інших осіб  — 2 тисячі. Допомогу виплачують після того, як людина подала заявку до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. 

Також ми писали, що у Львові Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров’я" відкрив у центрі міста прихисток для переселенців "Безпечне місце".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB