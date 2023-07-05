В Национальном парке на Львовщине срезали деревьев более чем на 2 миллиона гривен

Часть Нацпарка "Бойковщина". Фото: Google

На Львовщине будут судить двух директоров государственных лесных хозяйств, незаконно разрешивших вырубку деревьев на территориях природно-заповедного фонда Национального природного парка "Бойковщина". В одном из лесничеств незаконно срубили деревья более чем на 2 млн грн.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

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Детали дела

"Установлено, что должностные лица выдали разрешения, несмотря на то, что на таких землях рубки могут происходить только после согласования с Министерством экологии и природных ресурсов с соблюдением соответствующих лимитов, а также с разрешения Львовской ОГА", — отметили в сообщении.

В обоих случаях директоров хозяйств обвиняют в превышении служебных полномочий (ч.1, ч.3 ст. 365 УКУ). По этой статье им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине Государственная экологическая инспекция зафиксировала незаконную вырубку деревьев в Николаевском ГЛХП "Галсильллис". Сумма нанесенного ущерба составляет 185 745 грн.

Также мы писали, что на Львовщине шесть лесничих и трое других граждан в течение полугода незаконно срубили более 300 деревьев на сумму 2,5 млн грн.

Кроме того, на Львовщине одно из предприятий, осуществлявших хозяйственную деятельность, нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ в почву, что нанесло ущерб окружающей среде. Предприятие оштрафовано на 900 тыс. грн.