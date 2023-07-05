У Національному парку на Львівщині зрізали дерев на понад 2 мільйони гривень

Частина Нацпарку "Бойківщина". Фото: Google

На Львівщині судитимуть двох директорів державних лісових господарств, які незаконно дозволили вирубки дерев на територіях природно-заповідного фонду Національного природного парку "Бойківщина". В одному з лісництв незаконно зрубали дерев на понад 2 млн грн.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Деталі справи

"Встановлено, що посадовці видали дозволи попри те, що на таких землях рубки можуть відбуватися лише після погодження з Міністерством екології та природних ресурсів із дотриманням відповідних лімітів, а також з дозволу Львівської ОДА", — зазначили у повідомленні.

В обох випадках директорів господарств звинувачують у перевищенні службових повноважень (ч.1, ч.3 ст. 365 ККУ). За цією статтею їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині Державна екологічна інспекція зафіксували незаконну вирубку дерев у Миколаївському ДЛГП "Галсільлліс". Сума завданих збитків становить 185 745 грн.

Також ми писали, що на Львівщині шість лісничих і троє інших громадян протягом пів року незаконно зрубали більше ніж 300 дерев на суму 2,5 млн грн.

Окрім того, на Львівщині одне із підприємств, яке здійснювало господарську діяльність, порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Підприємство оштрафували на близько 900 тис. грн.