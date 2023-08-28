У работницы львовской таможни суд конфисковал квартиру: подробности

Судейский молоток. Фото: Google

Высший антикоррупционный суд конфисковал у чиновницы таможенного поста "Львов — Северный" Галицкой таможни квартиру в центре Львова. Квартира в 100 квадратных метров стоила на момент приобретения в 2020 году 1,86 млн грн.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

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По данным дела, работники ДБР и прокуроры собрали достаточно доказательств для обращения в суд относительно конфискации.

"В частности, то что чиновница не смогла купить себе эту квартиру подтвердил и мониторинг образа ее жизни, который осуществило Национальное агентство по предотвращению коррупции. Женщина указала в декларации, что квартиру получила в подарок от матери. Анализ имущественного положения и доходов семьи чиновницы показал, что она не имела финансовой возможности приобрести эту квартиру", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ГБР, работа по поиску необоснованных активов чиновников и правоохранителей продолжается.

Напомним, мы ранее писали, что Государственное бюро расследований разоблачили на Львовщине преступную группу, которая производила и распространяла наркотики на сотни тысяч гривен. Воры пытались предлагать психотропы даже раненым военным, которые проходят сложное и болезненное лечение.

Также, мы писали, что работники Государственного бюро расследований объявили подозрение офицеру, который избил военного во Львовской области. Инцидент произошел 24 июня.