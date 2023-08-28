У працівниці львівської митниці суд конфіскував квартиру: подробиці

Суддівський молоток. Фото: Google

Вищий антикорупційний суд конфіскував у посадовиці митного поста "Львів — Північний" Галицької митниці квартиру у середмісті Львова. Квартира у 100 квадратих метрів вартувала на момент придбання у 2020 році 1,86 млн грн.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

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За даними справи, працівники ДБР та прокурори зібрали достатньо доказів для звернення до суду щодо їх конфіскації.

"Зокрема, не доброчинність посадовиці підтвердив й моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції. Жінка вказала у декларації, що квартиру отримала у подарунок від матері. Аналіз майнового стану та доходів сім’ї чиновниці показав, що вона не мала фінансової можливості придбати цю квартиру", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДБР, робота щодо пошуку необґрунтованих активів чиновників та правоохоронців триває.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Державне бюро розслідувань викрили на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. Злодії намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Також, ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру офіцеру, який побив військового у Львівській області. Інцидент стався 24 червня.