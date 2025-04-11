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У Садового анонсировали обустройство площадок для парковки

11 апреля 2025 13:40
Аркадий Пастула - Редактор
У Садового заявили, что обустроят новые платные площадки для парковки
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львове анонсировали обустройство еще двух новых площадок для парковки. Известно, что они будут платными.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Площадки для парковки обустроят на:

  • ул. И. Фарион;
  • пл. Дворцовой.

По итогам конкурса, функции оператора парковки передали ЛКП "Львовавтодор".

"Площадка на ул. И. Фарион расположена в третьей зоне парковки и рассчитана на 11 паркомест. Площадка на пл. Дворцовой будет между сквером и парковкой "Укрзализныци". Она расположена в пятой парковочной зоне и будет иметь 16 паркомест", — говорится в сообщении.

На каждой площадке предусмотрены места для парковки транспорта людей с инвалидностью.

Они начнут функционировать после заключения договоров на использование земельных участков и соответствующего обустройства.

Напомним, Новини.LIVE спросили у жителей Львова, сколько, по их мнению, должен зарабатывать Андрей Садовый.

Ранее суд вернул Львовский Дом профсоюзов громаде, признав его выбытие из коммунальной собственности незаконным.

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