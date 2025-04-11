У Садового заявили, что обустроят новые платные площадки для парковки

У Садового анонсировали обустройство площадок для парковки
Во Львове анонсировали обустройство еще двух новых площадок для парковки. Известно, что они будут платными.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Новые площадки для парковки во Львове
Площадки для парковки обустроят на:
- ул. И. Фарион;
- пл. Дворцовой.
По итогам конкурса, функции оператора парковки передали ЛКП "Львовавтодор".
"Площадка на ул. И. Фарион расположена в третьей зоне парковки и рассчитана на 11 паркомест. Площадка на пл. Дворцовой будет между сквером и парковкой "Укрзализныци". Она расположена в пятой парковочной зоне и будет иметь 16 паркомест", — говорится в сообщении.
На каждой площадке предусмотрены места для парковки транспорта людей с инвалидностью.
Они начнут функционировать после заключения договоров на использование земельных участков и соответствующего обустройства.
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