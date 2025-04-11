У Садового заявили, що облаштують нові платні майданчики для паркування

У Садового анонсували облаштування майданчиків для паркування
У Львові анонсували облаштування ще двох нових майданчиків для паркування. Відомо, що вони будуть платними.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Нові майданчики для паркування у Львові
Майданчики для паркування облаштують на:
- вул. І. Фаріон;
- пл. Двірцевій.
За підсумками конкурсу, функції оператора паркування передали ЛКП "Львівавтодор".
"Майданчик на вул. І. Фаріон розташований у третій зоні паркування та розрахований на 11 паркомісць. Майданчик на пл. Двірцевій буде між сквером і парковкою "Укрзалізниці". Він розташований у пʼятій паркувальній зоні та матиме 16 паркомісць", — йдеться у повідомленні.
На кожному майданчику передбачені місця для паркування транспорту людей з інвалідністю.
Вони почнуть функціонувати після укладення договорів на використання земельних ділянок і відповідного облаштування.
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