У Садового заявили, що облаштують нові платні майданчики для паркування

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

У Львові анонсували облаштування ще двох нових майданчиків для паркування. Відомо, що вони будуть платними.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Нові майданчики для паркування у Львові

Майданчики для паркування облаштують на:

вул. І. Фаріон;

пл. Двірцевій.

За підсумками конкурсу, функції оператора паркування передали ЛКП "Львівавтодор".

"Майданчик на вул. І. Фаріон розташований у третій зоні паркування та розрахований на 11 паркомісць. Майданчик на пл. Двірцевій буде між сквером і парковкою "Укрзалізниці". Він розташований у пʼятій паркувальній зоні та матиме 16 паркомісць", — йдеться у повідомленні.

На кожному майданчику передбачені місця для паркування транспорту людей з інвалідністю.

Вони почнуть функціонувати після укладення договорів на використання земельних ділянок і відповідного облаштування.

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у мешканців Львова, скільки, на їхню думку, має заробляти Андрій Садовий.

Раніше суд повернув Львівський Будинок профспілок громаді, визнавши його вибуття з комунальної власності незаконним.