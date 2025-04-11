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У Садового анонсували облаштування майданчиків для паркування

11 квітня 2025 13:40
Аркадій Пастула - Редактор
У Садового заявили, що облаштують нові платні майданчики для паркування
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові анонсували облаштування ще двох нових майданчиків для паркування. Відомо, що вони будуть платними.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Майданчики для паркування облаштують на:

  • вул. І. Фаріон;
  • пл. Двірцевій.

За підсумками конкурсу, функції оператора паркування передали ЛКП "Львівавтодор".

"Майданчик на вул. І. Фаріон розташований у третій зоні паркування та розрахований на 11 паркомісць. Майданчик на пл. Двірцевій буде між сквером і парковкою "Укрзалізниці". Він розташований у пʼятій паркувальній зоні та матиме 16 паркомісць", — йдеться у повідомленні.

На кожному майданчику передбачені місця для паркування транспорту людей з інвалідністю.

Вони почнуть функціонувати після укладення договорів на використання земельних ділянок і відповідного облаштування.

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