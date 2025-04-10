Зарплата мера Львова 2025 — скільки заробляє Андрій Садовий та що кажуть львів'яни

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

​Зарплата посадовців завжди викликає суспільний інтерес, особливо оклади мерів українських міст. А заробітна плата міського голови Львова Андрія Садового є предметом обговорення як серед львів’ян, так і гостей міста.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, скільки на їхню думку, має заробляти мер Львова.

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Заробітна плата міського голови викликає різні думки серед львів’ян. Деякі мешканці вважають, що така компенсація є виправданою, враховуючи обсяг обов’язків та відповідальності мера. Інші ж вважають, щоб скільки не заробляв, все одно буде мало.

"Понад 1000 доларів, це точно. Попри війну, в нашій країні продовжують красти. Це і мер, і всі, хто при мерії", — каже дівчина.

"Все залежить від доходу міста. Але для львівського мера заробітна плата має бути вища, чим середня зарплата. Можливо 100 000 грн, але подати мають бути сплачені", — наголошує жінка.

"Я про це ніколи не думала. Сьогодні на мера Львова є велике навантаження і відповідальність. Львів — це місто опора для багатьох українців сьогодні", — додає опитана жінка.

"Я навіть не можу уявити. Можливо 100 000 грн — 200 000 грн на місяць. Але йому напевно цього мало буде. Чим більше людина заробляє, тим більше вона хотітиме", — ділиться думками чоловік.

Додамо, Садовий у рейтингу щодо розміру зарплат українських очільників міст зайняв 13 сходинку. Зазначається, що очільник Львова протягом 2024 року заробив 870 тисяч гривень. Таку суму мер міста офіційно задекларував.

Нагадаємо, ми раніше писали, куди їздив міський голова Львова разом з чиновниками Львівської міської ради та скільки втратили грошей на робочу поїздку.

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