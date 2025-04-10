Зарплата мэра Львова 2025 — сколько зарабатывает Андрей Садовый и что говорят львовяне

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Зарплата чиновников всегда вызывает общественный интерес, особенно оклады мэров украинских городов. А заработная плата городского головы Львова Андрея Садового является предметом обсуждения как среди львовян, так и гостей города.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, сколько по их мнению, должен зарабатывать мэр Львова.

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Заработная плата городского головы вызывает разные мнения среди львовян. Некоторые жители считают, что такая компенсация является оправданной, учитывая объем обязанностей и ответственности мэра. Другие же считают, чтобы сколько не зарабатывал, все равно будет мало.

"Более 1000 долларов, это точно. Несмотря на войну, в нашей стране продолжают воровать. Это и мэр и все кто при мэрии", — говорит девушка.

"Все зависит от дохода города. Но для львовского мэра заработная плата должна быть выше чем средняя зарплата. Возможно 100 000 грн, но подати должны быть оплачены", — отмечает женщина.

"Я об этом никогда не думала. Сегодня на мэра Львова есть большая нагрузка и ответственность. Львов — это город опора для многих украинцев сегодня", - добавляет опрошенная женщина.

"Я даже не могу представить. Возможно 100 000 грн - 200 000 грн в месяц. Но ему наверняка этого мало будет. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он будет хотеть", — делится мыслями мужчина.

Добавим, Садовый в рейтинге по размеру зарплат украинских руководителей городов занял 13 место. Отмечается, что глава Львова в течение 2024 года заработал 870 тысяч гривен. такую сумму мэр города официально задекларировал.

Напомним, мы ранее писали, куда ездил городской голова Львова вместе с чиновниками Львовского городского совета и сколько потеряли денег на рабочую поездку.

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