Зарплата мэра Львова 2025 — сколько зарабатывает Андрей Садовый и что говорят львовяне

Зарплата Садового — что говорят во Львове
Зарплата чиновников всегда вызывает общественный интерес, особенно оклады мэров украинских городов. А заработная плата городского головы Львова Андрея Садового является предметом обсуждения как среди львовян, так и гостей города.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, сколько по их мнению, должен зарабатывать мэр Львова.
Зарплата мэра Львова 2025
Заработная плата городского головы вызывает разные мнения среди львовян. Некоторые жители считают, что такая компенсация является оправданной, учитывая объем обязанностей и ответственности мэра. Другие же считают, чтобы сколько не зарабатывал, все равно будет мало.
"Более 1000 долларов, это точно. Несмотря на войну, в нашей стране продолжают воровать. Это и мэр и все кто при мэрии", — говорит девушка.
"Все зависит от дохода города. Но для львовского мэра заработная плата должна быть выше чем средняя зарплата. Возможно 100 000 грн, но подати должны быть оплачены", — отмечает женщина.
"Я об этом никогда не думала. Сегодня на мэра Львова есть большая нагрузка и ответственность. Львов — это город опора для многих украинцев сегодня", - добавляет опрошенная женщина.
"Я даже не могу представить. Возможно 100 000 грн - 200 000 грн в месяц. Но ему наверняка этого мало будет. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он будет хотеть", — делится мыслями мужчина.
Добавим, Садовый в рейтинге по размеру зарплат украинских руководителей городов занял 13 место. Отмечается, что глава Львова в течение 2024 года заработал 870 тысяч гривен. такую сумму мэр города официально задекларировал.
Напомним, мы ранее писали, куда ездил городской голова Львова вместе с чиновниками Львовского городского совета и сколько потеряли денег на рабочую поездку.
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