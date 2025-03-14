Львов будет развивать сотрудничество с Чехией — о чем идет речь

Чешская и львовская делегации. Фото: ЛГС

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко 13 марта встретился с государственным секретарем МИД Чехии Радеком Рубешем. В рамках этой встречи стороны работали над расширением чешского сотрудничества со Львовом, что касается медицинской реабилитации и молодежных проектов.

Об этом сообщил Львовский городской совет (ЛГС).

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В городском совете рассказали, что чешской делегации презентовали экосистему человечности НЕЗЛАМНЫЕ (UNBROKEN), которую развивают во Львове. Также в рамках визита говорили об энергетике, восстановлении разрушенных домов и водном менеджменте.

"Мы продолжаем поддерживать Украину как в военной, так и в гражданской сферах. Мы благодарны за то, что сегодня делают украинцы, за отвагу ваших солдат, мужчин и женщин. Мы понимаем, что вы сейчас защищаете не только себя, но и Европу. Поэтому мы продолжаем поддерживать вас", — подчеркнул Радек Рубеш.

По его словам, они пригласили на встречу компании, которые работают в водной отрасли и чей опыт может быть полезным во время восстановления. Рубеш добавил, что Чехия желает приводить в Украину как можно больше своего бизнеса, поскольку верит, что после войны это станет базой для будущего сотрудничества сторон.

"Мы благодарны за ту коллаборацию и поддержку от вашей страны. Это особенно важно для нас в это непростое время. Сейчас 50 тысяч жителей Львова на передовой. Фактически у каждой львовской семьи кто-то в армии. Поэтому ваша поддержка в различных сферах очень ценна для нас", — рассказал Андрей Москаленко.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, где теперь торговцы смогут продавать на рынке.

В то же время городской голова призвал львовян выбрать лучшего учителя и дворника.