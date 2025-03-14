Львів розвиватиме співпрацю з Чехією — про що йдеться

Чеська та львівська делегації. Фото: ЛМР

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко 13 березня зустрівся з державним секретарем МЗС Чехії Радеком Рубешем. В рамках цієї зустрічі сторони працювали над розширенням чеської співпраці зі Львовом, що стосується медичної реабілітації та молодіжних проєктів.

Про це повідомила Львівська міська рада (ЛМР).

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У міській раді розповіли, що чеській делегації презентували екосистему людяності НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN), яку розвивають у Львові. Також в рамках візиту говорили про енергетику, відновлення зруйнованих будинків та водний менеджмент.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну як у військовій, так і у цивільній сферах. Ми вдячні за те, що сьогодні роблять українці, за відвагу ваших солдатів, чоловіків та жінок. Ми розуміємо, що ви зараз захищаєте не лише себе, а і Європу. Тому ми продовжуємо підтримувати вас", — наголосив Радек Рубеш.

За його словами, вони запросили на зустріч компанії, які працюють у водній галузі, і чий досвід може бути корисним під час відбудови. Рубеш додав, що Чехія бажає приводити в Україну якомога більше свого бізнесу, оскільки вірить, що після війни це стане базою для майбутньої співпраці сторін.

"Ми вдячні за ту колаборацію та підтримку, яку маємо від вашої країни. Це особливо важливо для нас у цей непростий час. Зараз 50 тисяч мешканців Львова на передовій. Фактично кожна львівська сім’я має когось у війську. Тож ваша підтримка у різних сферах дуже цінна для нас", — розповів Андрій Москаленко.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, де тепер торговці зможуть продавати на ринку.

Водночас міський голова закликав львів'ян обрати найкращого вчителя та двірника.