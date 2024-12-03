У Садового назвали даты каникул - во Львове создали графики по школам

У Садового назвали даты каникул во Львове — графики по школам
Во Львовской области большинство школьников будут зимние каникулы в канун Рождества и Нового года. В среднем они продлятся две-три недели.
Об этом сообщили во Львовском городском совете во вторник, 3 декабря.
Каникулы для школьников Львовщины
В управлении образования Львова отметили, что учебные заведения самостоятельно утверждают структуру учебного года. Следовательно, решение о том, когда идти на каникулы и сколько они будут продолжаться, каждая школа принимает самостоятельно.
"Поскольку учебный процесс у всех длится одинаковое количество времени, будет завершаться семестр в школах тоже по-разному", — отметили в ЛГС.
С подробной информацией, когда в каждом из учебных заведений будут зимние каникулы, можно ознакомиться ниже:
Ранее мы писали, что новогодний сезон во Львове уже начался, и традиционно жители города выбирают новогодние елки.
Также во Львове уже утверждены 24 официальных локации для продажи елок, в частности, в Шевченковском и Лычаковском районах.
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