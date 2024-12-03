У Садового назвали дати канікул — у Львові створили графіки по школам

Школярі грають у сніжки. Фото ілюстративне: 24 освіта

У Львівській області більшість школярів матимуть зимові канікули напередодні Різдва та Нового року. В середньому вони триватимуть два-три тижні.

Про це повідомили у Львівській міській раді у вівторок, 3 грудня.

Читайте також:

Канікули для школярів Львівщини

В управлінні освіти Львова зазначили, що заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. Відтак, рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа приймає самостійно.

"Оскільки навчальний процес у всіх триває однакову кількість часу, завершуватиметься семестр у школах теж по-різному", — зазначили в ЛМР.

З детальною інформацією, коли в кожному з навчальних закладів будуть зимові канікули, можна ознайомитись нижче:

Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Раніше ми писали, що новорічний сезон у Львові вже розпочався, і традиційно мешканці міста обирають новорічні ялинки.

Також у Львові вже затверджено 24 офіційні локації для продажу ялинок, зокрема, у Шевченківському та Личаківському районах​.