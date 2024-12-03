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У Садового назвали дати канікул у Львові — графіки по школах

3 грудня 2024 18:19
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Садового назвали дати канікул — у Львові створили графіки по школам
Школярі грають у сніжки. Фото ілюстративне: 24 освіта
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львівській області більшість школярів матимуть зимові канікули напередодні Різдва та Нового року. В середньому вони триватимуть два-три тижні.

Про це повідомили у Львівській міській раді у вівторок, 3 грудня.

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В управлінні освіти Львова зазначили, що заклади освіти самостійно затверджують структуру навчального року. Відтак, рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа приймає самостійно.

"Оскільки навчальний процес у всіх триває однакову кількість часу, завершуватиметься семестр у школах теж по-різному", — зазначили в ЛМР.

З детальною інформацією, коли в кожному з навчальних закладів будуть зимові канікули, можна ознайомитись нижче:

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Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР
розклад
Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР
розклад
Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР
розклад
Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР
розклад
Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР
розклад
Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР
розклад
Графік зимових канікул на Львівщині. Фото: ЛМР

Раніше ми писали, що новорічний сезон у Львові вже розпочався, і традиційно мешканці міста обирають новорічні ялинки

Також у Львові вже затверджено 24 офіційні локації для продажу ялинок, зокрема, у Шевченківському та Личаківському районах​.

Львів Новий рік Андрій Садовий Різдво школярі

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