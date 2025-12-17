Видео
Україна
Главная Львов У Садового объяснили продажу земли во Львове для заведения

У Садового объяснили продажу земли во Львове для заведения

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:22
У Садового объяснили, зачем продали землю в Дублянах Львовской области
Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый/Facebook

В Дублянах Львовской области реализовали земельный участок в рамках открытого аукциона, что должно принести общине дополнительные поступления и стимулировать развитие территории. В горсовете отмечают, что такие продажи способствуют созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.

Об этом информирует Львовский городской совет в среду, 17 декабря.

Читайте также:
На Львівщині продали землю
Земельный участок, который продали. Фото: Львовский городской совет

Продажа земли на Львовщине — что говорят у Садового

Итак, стало известно, что в Дублянах Львовской области за более чем 2,7 млн грн продали землю. В горсовете отметили, что это пополнит бюджет и создаст новые рабочие места.

Как известно, на участке планируют построить заведение торговли с автостоянкой. Отмечается, что это уже третий земельный участок в этой общине, который успешно реализовали на платформе "Прозорро.Продажи".

За покупку участка 0,1256 га на улице Солнечной соревновались двое участников. Победила киевская фирма — ООО "ПЕТРОС ДЕВЕЛОПМЕНТ". Она предложила самую высокую цену — 2 739 689 грн. А стартовал лот с суммы 1 984 480 грн.

"Участок, который продали,  возле киевской трассы и большого логистического центра, в микрорайоне, который живо развивается", — отметили в управлении земельных ресурсов.

Уже на следующей неделе, 23 декабря, состоится еще один аукцион, на котором будут продавать четыре участка. В частности, это участок на улице Белогорщи для строительства торгово-развлекательного центра с заведениями общественного питания, помещениями общественного назначения и паркингом. На улице Земельной, 8 — для строительства офиса.

Также на два участка будут продавать право аренды в Зарудцах и на проспекте Красной Калины во Львове. А еще один участок на улице Вернадского город будет продавать 13 января следующего года.

Недавно Садовый показал Грибовичский полигон на Львовщине после рекультивации.

В ноябре Садовый во Львове открыл школу, построенную с помощью 3D-печати.

земля Львов Львовская область Андрей Садовый рабочие места
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
