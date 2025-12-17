У Садового пояснили, навіщо продали землю у Дублянах Львівської області

У Садового пояснили продаж землі у Львові для закладу торгівлі
У Дублянах Львівської області реалізували земельну ділянку в межах відкритого аукціону, що має принести громаді додаткові надходження та стимулювати розвиток території. У міськраді зазначають, що такі продажі сприяють створенню нових робочих місць і залученню інвестицій.
Про це інформує Львівська міська рада у середу, 17 грудня.
Продаж землі на Львівщині — що кажуть у Садового
Отже, стало відомо, що у Дублянах Львівської області за більш ніж 2,7 млн грн продали землю. У міськраді зазначили, що це поповнить бюджет та створить нові робочі місця.
Як відомо, на ділянці планують збудувати заклад торгівлі з автостоянкою. Зазначається, що це вже третя земельна ділянка у цій громаді, яку успішно реалізували на платформі "Прозорро.Продажі".
За купівлю ділянки 0,1256 га на вулиці Сонячній змагалися двоє учасників. Перемогла київська фірма — ТЗОВ "ПЕТРОС ДЕВЕЛОПМЕНТ". Вона запропонувала найвищу ціну — 2 739 689 грн. А стартував лот із суми 1 984 480 грн.
"Ділянка, яку продали, — біля київської траси та великого логістичного центру, у мікрорайоні, який жваво розвивається", — зазначили в управлінні земельних ресурсів.
Уже наступного тижня, 23 грудня, відбудеться ще один аукціон, на якому продаватимуть чотири ділянки. Зокрема, це ділянка на вулиці Білогорщі для будівництва торгово-розважального центру із закладами громадського харчування, приміщеннями громадського призначення та паркінгом. На вулиці Земельній, 8 — для будівництва офісу.
Також на дві ділянки продаватимуть право оренди у Зарудцях та на проспекті Червоної Калини у Львові. А ще одну ділянку на вулиці Вернадського місто продаватиме 13 січня наступного року.
