Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий презентував школу, надруковану 3D-принтером — відео

Садовий презентував школу, надруковану 3D-принтером — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 16:00
Оновлено: 16:30
Садовий показав першу в Україні школу, надруковану 3D-принтером
Андрій Садовий. Фото ілюстративне: Асоціація міст України

У Львові мер Андрій Садовий відкрив першу в Україні школу, збудовану за допомогою технології 3D-друку. Новий навчальний простір створено для першокласників, аби розвантажити переповнену місцеву школу та забезпечити сучасні умови для навчання дітей.

Про це Садовий повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

Перша школа, збудована 3D-принтером

Новий освітній заклад створено завдяки благодійникам, які профінансували проєкт. Школа розрахована приблизно на сотню першокласників, а її відкриття дозволить скасувати другу зміну для учнів сусіднього навчального закладу, 23-ї школи. Приміщення повністю інклюзивне та відповідає сучасним стандартам освіти.

"Сьогодні першачки протестували першу в Україні школу, збудовану за допомогою 3D-принтера. Діти були справжніми ревізорами — дивилися, питали, оцінювали. І це правильно. Бо школа створена для них", — зазначив Садовий.

Будівля обладнана панорамними вікнами, зручними санвузлами, просторим холом зі скеледромом та сучасними меблями. Вона спроєктована так, щоб забезпечити максимальний комфорт і безпечне середовище для навчання дітей. За словами міського голови, цей проєкт став прикладом ефективної співпраці людей, які "вірять в освіту".

Нагадаємо, що Садовий прокоментував дискусії навколо сучасних скульптур у місті, наголошуючи, що мистецтво має не лише прикрашати простір, а й викликати емоції та діалог.

Раніше ми також інформували, що Садовий виступив із різкою заявою щодо готелів, які виплачують зарплати працівникам у конвертах.

освіта Львів Андрій Садовий школа 3D-друк
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації