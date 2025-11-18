Садовий показав першу в Україні школу, надруковану 3D-принтером

Андрій Садовий. Фото ілюстративне: Асоціація міст України

У Львові мер Андрій Садовий відкрив першу в Україні школу, збудовану за допомогою технології 3D-друку. Новий навчальний простір створено для першокласників, аби розвантажити переповнену місцеву школу та забезпечити сучасні умови для навчання дітей.

Про це Садовий повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 18 листопада.

Реклама

Читайте також:

Перша школа, збудована 3D-принтером

Новий освітній заклад створено завдяки благодійникам, які профінансували проєкт. Школа розрахована приблизно на сотню першокласників, а її відкриття дозволить скасувати другу зміну для учнів сусіднього навчального закладу, 23-ї школи. Приміщення повністю інклюзивне та відповідає сучасним стандартам освіти.

"Сьогодні першачки протестували першу в Україні школу, збудовану за допомогою 3D-принтера. Діти були справжніми ревізорами — дивилися, питали, оцінювали. І це правильно. Бо школа створена для них", — зазначив Садовий.

Будівля обладнана панорамними вікнами, зручними санвузлами, просторим холом зі скеледромом та сучасними меблями. Вона спроєктована так, щоб забезпечити максимальний комфорт і безпечне середовище для навчання дітей. За словами міського голови, цей проєкт став прикладом ефективної співпраці людей, які "вірять в освіту".

Нагадаємо, що Садовий прокоментував дискусії навколо сучасних скульптур у місті, наголошуючи, що мистецтво має не лише прикрашати простір, а й викликати емоції та діалог.

Раніше ми також інформували, що Садовий виступив із різкою заявою щодо готелів, які виплачують зарплати працівникам у конвертах.