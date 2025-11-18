Видео
Садовый презентовал школу, напечатанную 3D-принтером — видео

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 16:00
обновлено: 16:30
Садовый показал первую в Украине школу, напечатанную 3D-принтером
Андрей Садовый. Фото иллюстративное: Ассоциация городов Украины

Во Львове мэр Андрей Садовый открыл первую в Украине школу, построенную с помощью технологии 3D-печати. Новое учебное пространство создано для первоклассников, чтобы разгрузить переполненную местную школу и обеспечить современные условия для обучения детей.

Об этом Садовый сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 18 ноября.

Читайте также:

Первая школа, построенная 3D-принтером

Новое образовательное учреждение создано благодаря благотворителям, которые профинансировали проект. Школа рассчитана на около сотни первоклассников, а ее открытие позволит отменить вторую смену для учеников соседнего учебного заведения, 23-й школы. Помещение полностью инклюзивное и соответствует современным стандартам образования.

"Сегодня первоклашки протестировали первую в Украине школу, построенную с помощью 3D-принтера. Дети были настоящими ревизорами — смотрели, спрашивали, оценивали. И это правильно. Потому что школа создана для них", — отметил Садовый.

Здание оборудовано панорамными окнами, удобными санузлами, просторным холлом со скалодромом и современной мебелью. Оно спроектировано так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасную среду для обучения детей. По словам городского головы, этот проект стал примером эффективного сотрудничества людей, которые "верят в образование".

Напомним, что Садовый прокомментировал дискуссии вокруг современных скульптур в городе, подчеркивая, что искусство должно не только украшать пространство, но и вызывать эмоции и диалог.

Ранее мы также информировали, что Садовый выступил с резким заявлением относительно отелей, которые выплачивают зарплаты работникам в конвертах.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
