В ресторанах Львова платят меньше минималки — данные горсовета

Заседание Львовского горсовета. Фото: Львовский городской совет

Во Львове провели анализ зарплат в заведениях ресторанной сферы, обнаружив серьезное несоответствие между задекларированными и фактическими выплатами работникам. Согласно данным, озвученным 3 июня во время заседания исполкома Львовского горсовета, часть заведений официально выплачивает персоналу меньше минимальной зарплаты — в частности, зафиксированы случаи, когда сумма не превышает 3 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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В общем проанализированы выплаты почти 2 тысячам работников ресторанного бизнеса. Согласно информации с work.ua, средняя зарплата в 85 ресторанах якобы составляет 24 тысячи гривен.

Однако фактически выявлены значительно более низкие суммы — в пределах 13 861-3 238 гривен. В мэрии подсчитали, что только за первые три месяца года из-за занижения официальных выплат городской бюджет потерял не менее 6,9 миллиона гривен.

По словам директора департамента экономического развития ЛГС Инны Свистун, образцом ответственного бизнеса является сеть ресторанов McDonald's, где заработная плата официально составляет около 35 тысяч гривен. За это компанию отметили на городском уровне.

В то же время в таких известных сетях, как !FEST (в частности "Криївка", "Реберня", "Львівська копальня кави"), средняя заработная плата составляет чуть более 13 тысяч гривен, хотя на сайтах вакансий указано 26 тысяч.

Аналогичная ситуация и в ресторанах "Атляс", "Бачевских", "Кумпель Крафт" - фактически работникам выплачивают около 11 тысяч гривен. В "Мире кофе" и "Венской кофейне" платят более 10 тысяч, несмотря на обещанные 20-30 тысяч.

Особенно дерзкими выглядят примеры ресторанов "Гопак" и "Старгород", где официальная зарплата работников — около 6 тысяч гривен. А в заведении "Тітонька Софі" выплачивают лишь чуть более 3 тысяч гривен, хотя в объявлениях о работе указывают суммы в разы выше.

Садовый раскритиковал нечестных рестораторов

Городской голова Андрей Садовый резко отреагировал на такую ситуацию, заявив, что многие рестораторы живут богато и могут честно выплачивать зарплаты и платить налоги.

"Я знаю большинство владельцев ресторанов и знаю, какими автомобилями они пользуются - это очень богатые люди. Я не думаю, что для них является проблемой официально платить заработную плату, и платить налоги в бюджет города. Просто они считают, что так можно. И получается, что есть работники определенных органов, которые на это закрывают глаза. Почему одни предприниматели должны платить, а другие не имеют, они что, находятся в других условиях? Разве это честно во время войны не платить людям деньги и не платить налогов? Как может быть зарплата в 3 тысячи гривен? Мы должны честно работать, потому что от наполнения бюджета зависит помощь нашим Вооруженным силам. Мы ежегодно более миллиарда гривен направляем на поддержку армии", — высказался Садовый.

Для обсуждения ситуации на заседание исполкома пригласили представителей ресторанного бизнеса и налоговой службы. Один из рестораторов, Андрей Дзюбан, владелец "Дублина" и "Тітоньки Софі", объяснил, что многие заведения вынуждены выживать в условиях экономического спада, потери туристического потока, отключений электроэнергии и снижения платежеспособности населения. Он добавил, что уже закрыл три проекта из-за финансовой несостоятельности содержать их в новых реалиях.

Напомним, во Львове продолжается проект по бесплатному медобследованию для горожан.

Тем временем во Львове продолжаются работы по переносу мемориального комплекса "Холм Славы". Мэр города Андрей Садовый показал новый этап работ.