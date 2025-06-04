У ресторанах Львова платять менше мінімалки — дані міськради

Засідання Львівської міськради. Фото: Львівська міська рада

У Львові провели аналіз зарплат у закладах ресторанної сфери, виявивши серйозну невідповідність між задекларованими та фактичними виплатами працівникам. Згідно з даними, озвученими 3 червня під час засідання виконкому Львівської міськради, частина закладів офіційно виплачує персоналу менше мінімальної зарплати — зокрема, зафіксовані випадки, коли сума не перевищує 3 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Загалом проаналізовано виплати майже 2 тисячам працівників ресторанного бізнесу. Відповідно до інформації з work.ua, середня зарплата у 85 ресторанах нібито становить 24 тисячі гривень.

Однак фактично виявлені значно нижчі суми — у межах 13 861-3 238 гривень. У мерії підрахували, що лише за перші три місяці року через заниження офіційних виплат міський бюджет втратив щонайменше 6,9 мільйона гривень.

За словами директорки департаменту економічного розвитку ЛМР Інни Свистун, зразком відповідального бізнесу є мережа ресторанів McDonald’s, де заробітна плата офіційно становить близько 35 тисяч гривень. За це компанію відзначили на міському рівні.

Водночас у таких відомих мережах, як !FEST (зокрема "Криївка", "Реберня", "Львівська копальня кави"), середня заробітна плата становить трохи більш як 13 тисяч гривень, хоча на сайтах вакансій зазначено 26 тисяч.

Аналогічна ситуація і в ресторанах "Атляс", "Бачевських", "Кумпель Крафт" — фактично працівникам виплачують близько 11 тисяч гривень. У "Світі кави" та "Віденській кав’ярні" платять понад 10 тисяч, попри обіцяні 20–30 тисяч.

Особливо зухвалими виглядають приклади ресторанів "Гопак" і "Старгород", де офіційна зарплата працівників — близько 6 тисяч гривень. А в закладі "Тітонька Софі" виплачують лише трохи понад 3 тисячі гривень, хоча в оголошеннях про роботу зазначають суми в рази вищі.

Садовий розкритикував нечесних рестораторів

Міський голова Андрій Садовий різко відреагував на таку ситуацію, заявивши, що багато рестораторів живуть заможно й мають змогу чесно виплачувати зарплати й сплачувати податки.

"Я знаю більшість власників ресторанів і знаю, якими автомобілями вони користуються – це дуже багаті люди. Я не думаю, що для них є проблемою офіційно платити заробітну плату, і сплачувати податки до бюджету міста. Просто вони вважають, що так можна. І виходить, що є працівники певних органів, які на це закривають очі. Чому одні підприємці мають платити, а інші не мають, вони що, знаходяться в інших умовах? Хіба це чесно в часі війни не платити людям гроші і не платити податків? Як може бути зарплата в 3 тисячі гривень? Ми маємо чесно працювати, бо від наповнення бюджету залежить допомога нашим Збройним силам. Ми кожного року більше мільярда гривень скеровуємо на підтримку армії", — висловився Садовий.

Для обговорення ситуації на засідання виконкому запросили представників ресторанного бізнесу та податкової служби. Один із рестораторів, Андрій Дзюбан, власник "Дубліна" і "Тітоньки Софі", пояснив, що багато закладів змушені виживати в умовах економічного спаду, втрати туристичного потоку, відключень електроенергії та зниження платоспроможності населення. Він додав, що вже закрив три проєкти через фінансову неспроможність утримувати їх у нових реаліях.

Нагадаємо, у Львові триває проєкт з безкоштовного медобстеження для містян.

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