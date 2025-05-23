Львовская мэрия судится за землю бывшего рынка Добробут

Рынок "Добробут". Фото: inlviv.in.ua

В Хозяйственном суде Львовщины начали повторно рассматривать дело по территории бывшего рынка "Добробут". Городская власть стремится отменить незаконно выданный государственный акт на право постоянного пользования этим земельным участком, а также аннулировать неправомерную регистрацию здания, в котором сейчас функционирует торговый центр.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Повторное рассмотрение дела по "Добробуту"

Дело по рынку продолжается еще с 90-х годов. Известно, что 30 лет назад было основано совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест", в состав которого входил и Львовский городской совет. Его целью было возведение пятизвездочного отеля. Однако объект так и не построили, а долю города постепенно размыли, фактически устранив Львовский городской совет из числа участников. В результате этого были нарушены интересы львовской громады.

После этого там работал рынок "Добробут", а город стремился навести порядок, однако предприниматели прикрывались торговцами рынка, что это рабочие места людей и таким образом не давали сделать мэрии никаких шагов. Впоследствии "Галинвест" выбросила торговцев и зачистила территорию, где сейчас есть торговый центр.

"В Хозяйственном суде слушалось дело по нашему иску к предприятию "Галинвест" об отмене государственного акта на право постоянного пользования земельным участком и отмене регистрации в реестре недвижимого имущества на объект недвижимости по адресу ул. Старая, 3. Львовский городской совет хочет привести в соответствие те обстоятельства, которые существовали до 2020 года, когда не было информации ни о каком праве постоянного пользования ответчиком, а в 2020 году такие данные появились в государственном реестре", — отметил представитель юридического департамента Львовского городского совета Андрей Кулик.

По его словам, Львовский горсовет уже предоставил все документы в суд.

Заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач отметил, что город настаивает на том, что это была афера, а на земельный участок — незаконно оформлено постоянное пользование.

"Позиция города проста — здесь должно быть общественное пространство, сквер. Уже даже есть решение исполнительного комитета о проведении открытого архитектурного конкурса на лучшее проектное предложение развития исторического участка "Кракидалы". Город очень рассчитывает, что его интересы будут защищены, а справедливость восстановлена", — добавил Зубач.

Напомним, во Львове уже собрали 1 874 954 гривны на восстановление музея Романа Шухевича в Белогорще.

Ранее в рамках VII Всеукраинского форума военных писателей, участники посетили городскую Ратушу, где встретились с городским головой Андреем Садовым.