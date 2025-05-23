Львівська мерія судиться за землю колишнього ринку Добробут

Ринок "Добробут". Фото: inlviv.in.ua

У Господарському суді Львівщини почали повторно розглядати справу щодо території колишнього ринку "Добробут". Міська влада прагне скасувати незаконно виданий державний акт на право постійного користування цією земельною ділянкою, а також анулювати неправомірну реєстрацію будівлі, в якій нині функціонує торговий центр.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Справа по ринку триває ще з 90-х років. Відомо, що 30 років тому було засновано спільне українсько-австрійське підприємство "Галінвест", до складу якого входила й Львівська міська рада. Його метою було зведення п’ятизіркового готелю. Проте об’єкт так і не збудували, а частку міста поступово розмили, фактично усунувши Львівську міську раду з-поміж учасників. У результаті цього було порушено інтереси львівської громади.

Після цього там працював ринок "Добробут", а місто прагнуло навести порядок, однак підприємці прикривались торгівцями ринку, що це робочі місця людей і в такий спосіб не давали зробити мерії жодних кроків. Згодом "Галінвест" викинула торгівців та зачистила територію, де наразі є торговий центр.

"У Господарському суді слухалась справа за нашим позовом до підприємства "Галінвест" про скасування державного акту на право постійного користування земельною ділянкою та скасування реєстрації в реєстрі нерухомого майна на об’єкт нерухомості за адресою вул. Стара, 3. Львівська міська рада хоче привести у відповідність ті обставини, які існували до 2020 року, коли не було інформації про жодне право постійного користування відповідачем, а в 2020 році такі дані зʼявились у державному реєстрі", — зазначив представник юридичного департаменту Львівської міської ради Андрій Кулик.

За його словами, Львівська міськрада вже надала всі документи до суду.

Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач зазначив, що місто наполягає на тому, що це була афера, а на земельну ділянку — незаконно оформлене постійне користування.

"Позиція міста проста — тут має бути громадський простір, сквер. Вже навіть є рішення виконавчого комітету про проведення відкритого архітектурного конкурсу на найкращу проєктну пропозицію розвитку історичної дільниці "Кракідали". Місто дуже розраховує, що його інтереси буде застережено, а справедливість відновлено", — додав Зубач.

Нагадаємо, у Львові вже зібрали 1 874 954 гривні на відновлення музею Романа Шухевича в Білогорщі.

Раніше у межах VII Всеукраїнського форуму військових письменників, учасники відвідали міську Ратушу, де зустрілися з міським головою Андрієм Садовим.