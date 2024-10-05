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У Садового сообщили, сколько трамваев из Берлина уже ездят по улицам Львова

5 октября 2024 10:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Транспорт во Львове — сколько во Львове ездит трамваев из Берлина
Трамвай во Львове. Фото иллюстративное: Wikimedia Commons
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львове постепенно выводят на маршруты трамваи, которые бесплатно передала Берлинская транспортная компания. Некоторые из них до сих пор находятся на ремонте.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

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В ремонтных мастерских меняют оборудование на двух трамваях. В общей сложности Берлинская транспортная компания передала Львову бесплатно 12 вагонов КТ4D и запчасти к ним.

Первый трамвай из партии поступил во Львов в конце мая 2024, а последний — в июле.

В мастерских трамваи переоборудовают под ширину львовского пути, заменяют некоторые запчасти, а также окрашивают. На линии они будут выпускаться поэтапно.

В ЛКП "Львовэлектротранс" объяснили, что берлинские вагоны очень экономно потребляют электроэнергию — в 2,5 раза меньше, чем трамваи в автопарке.

Вчера, 4 октября, я во Львове переустроили и выпустили на линию еще один берлинский трамвай, курсировавший в режиме "обкатка с пассажирами" на маршруте №3.

А уже сегодня, 5 октября, он будет работать на этом же маршруте уже в обычном режиме. Следовательно, на линии курсирует уже пять трамваев КТ4D. В скором времени на маршрут №3 выйдет еще один трамвай из этой партии, который уже будет шестым по счету.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что хотел провести форум британских мэров в городе.

Также, к сожалению, количество жертв от российского удара по Львову в сентябре выросло. Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что погиб еще один человек.

Львов транспорт Берлин Андрей Садовый трамвай

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