Транспорт у Львові — скільки у Львові їздить трамваїв з Берліна

Трамвай у Львові. Фото ілюстративне: Wikimedia Commons

У Львові поступово виводять на маршрути трамваї, які безкоштовно передала Берлінська транспортна компанія. Деякі з них досі перебувають на ремонті.

Про це повідомила Львівська міська рада.

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Наразі в ремонтних майстернях міняють обладнання на двох трамваях. Загалом Берлінська транспортна компанія передала Львову безкоштовно 12 вагонів КТ4D та запчастини до них.

Перший трамвай з партії надійшов у Львів наприкінці травня 2024 року, а останній — у липні.

У майстернях трамваї переобладнують під ширину львівської колії, замінюють деякі запчастини, а також фарбують. На лінії їх випускатимуть поетапно.

В ЛКП "Львівелектротранс" пояснили, що берлінські вагони дуже економно споживають електроенергію — у 2,5 рази менше, ніж наявні трамваї в автопарку.

Вчора, 4 жовтня, я у Львові переоблаштували та випустили на лінію ще один берлінський трамвай, який курсував у режимі "обкатка з пасажирами" на маршруті №3.

А вже сьогодні, 5 жовтня, він працюватиме на цьому ж маршруті вже у звичному режимі. Відтак на лінії курсує вже п’ять трамваїв КТ4D. Незабаром на маршрут №3 вийде ще один трамвай з цієї партії, який вже буде шостим за рахунком.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що хотів би провести форум британських мерів у місті.

Також, на жаль, кількість жертв від російського удару по Львову у вересні зросла. Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що загинула ще одна людина.