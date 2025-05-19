Во Львове соберут средства для Азова на фестивале стритфуда

Фестиваль. Фото: Львовский городской совет

Во Львове с 23 по 25 мая в Парке культуры им. Богдана Хмельницкого пройдет весенний фестиваль уличной еды Street Food So Good. В этом году он будет проходить в обновленном формате и будет посвящен поддержке ментального здоровья, а также сбору благотворительных средств на нужды ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Во Львове пройдет фестиваль уличной еды

Организаторы события обещают не только традиционное гастрономическое разнообразие, но и акценты на психологическую поддержку. В рамках фестиваля состоится тематический лекторий с выступлениями психотерапевтов платформы Rozmova, представителей инициативы UNBROKEN и команды медийного проекта "ЕБАУТ" из Киева. Помочь гостям обрести внутренний баланс призваны и практики арт- и музыкальной терапии.

Для тех, кто восстанавливает психологическое равновесие через движение, на территории будут действовать зоны активностей — стрельба из арбалета, джамперы, слеклайн, баланс-борд и другие интерактивы.

Участвуют в фестивале 30 фудпроектов. Среди них известные бренды Daily Dose, Nice Guys, "Гасова Лямпа", "Реберня", Epic Cheeseburger Cafe, Shoco, а также новые локальные игроки и крафтовые производители. Часть прибыли с продажи блюд будет направлена на благотворительность.

Музыкальным хедлайнером фестиваля станет группа "Ріапобой". Дмитрий Шуров выступит в сопровождении военного скрипача Моисея Бондаренко 23 мая в 20:00.

Также гостей ждет отдельный DJ-place, который будет работать 24-25 мая с 18:00, а еще детская зона, дизайн-маркет, интерактивы и дружественное к домашним животным пространство.

Традиционно событие имеет благотворительную цель: совместно с фондом "1991" планируют собрать 1 600 000 грн на три автомобиля для 2-го батальона 12-й бригады спецназначения "Азов". Для этого на территории будут действовать различные розыгрыши и активности на донаты.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.

Место проведения организуют в парке культуры им. Б. Хмельницкого по адресу: ул. Д. Витовского, 51. Фестиваль будет действовать 23 мая с 17:00 до 22:00 часов. А 24-25 мая (суббота-воскресенье) — 12:00-22:00.

Напомним, во Львове недавно открыли поликлинику после масштабного ремонта.

Также во Львове состоялись соревнования Ubroken Games.