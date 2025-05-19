У Львові зберуть кошти для Азову на фестивалі стрітфуду

Фестиваль. Фото: Львівська міська рада

У Львові з 23 по 25 травня у Парку культури ім. Богдана Хмельницького пройде весняний фестиваль вуличної їжі Street Food So Good. Цьогоріч він відбуватиметься в оновленому форматі та буде присвячений підтримці ментального здоров’я, а також збору благодійних коштів на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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У Львові відбудеться фестиваль вуличної їжі

Організатори події обіцяють не лише традиційне гастрономічне різноманіття, а й акценти на психологічну підтримку. У межах фестивалю відбудеться тематичний лекторій із виступами психотерапевтів платформи Rozmova, представників ініціативи UNBROKEN та команди медійного проєкту "ЕБАУТ" з Києва. Допомогти гостям знайти внутрішній баланс покликані й практики арт- та музичної терапії.

Для тих, хто відновлює психологічну рівновагу через рух, на території діятимуть зони активностей — стрільба з арбалета, джампери, слеклайн, баланс-борд та інші інтерактиви.

Участь у фестивалі беруть 30 фудпроєктів. Серед них відомі бренди Daily Dose, Nice Guys, "Гасова Лямпа", "Реберня", Epic Cheeseburger Cafe, Shoco, а також нові локальні гравці й крафтові виробники. Частину прибутку з продажу страв буде спрямовано на благодійність.

Музичним хедлайнером фестивалю стане гурт "Pianoбой". Дмитро Шуров виступить у супроводі військового скрипаля Мойсея Бондаренка 23 травня о 20:00.

Також на гостей чекає окремий DJ-place, який працюватиме 24–25 травня з 18:00, а ще дитяча зона, дизайн-маркет, інтерактиви й дружній до домашніх тварин простір.

Традиційно подія має благодійну мету: спільно з фондом "1991" планують зібрати 1 600 000 грн на три автівки для 2-го батальйону 12-ї бригади спецпризначення "Азов". Для цього на території діятимуть різноманітні розіграші та активності на донати.

Квитки на фестиваль можна придбати за посиланням.

Місце проведення організують у парку культури ім. Б. Хмельницького за адресою: вул. Д. Вітовського, 51. Фестиваль діятиме 23 травня з 17:00 до 22:00 години. А 24–25 травня (субота-неділя) — 12:00–22:00.

Нагадаємо, у Львові нещодавно відкрили поліклініку після масштабного ремонту.

Також у Львові відбулися змагання Ubroken Games.