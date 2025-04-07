Снегопад во Львове — коммунальщики вышли на улицы с ночи

Работник коммунальной службы расчищает снег во Львове. Фото: Львовский городской совет

В ночь на 7 апреля и утром коммунальные службы Львова активно расчищали улицы и тротуары от снега. К работе привлекли 38 единиц специализированной техники и 1058 дворников.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

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Среди техники, задействованной для уборки, было 15 пескоразбрасывателей, 18 тракторов для подметания и посыпки, а также 5 погрузчиков. Кроме того, работали 2 мотощетки, которые помогали очистить тротуары в центрах микрорайонов.

Для борьбы с гололедом коммунальщики использовали 77 кубометров противогололедной смеси, в частности смесь соли и песка. Обрабатывали как магистральные улицы, так и второстепенные дороги и подходы к общественным объектам.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко обратился к жителям с просьбой сообщать о неубранных участках. В случае выявления критических мест, требующих дополнительного внимания, горожан призывают звонить на "Горячую линию города" по номеру 15-80.

Напомним, во Львове 5 апреля был сильный снегопад — коммунальщикам пришлось работать в усиленном режиме.

Также во Львовской области водители маршруток объявили забастовку из-за того, что их коллегу мобилизовали.