Снігопад у Львові — комунальники вийшли на вулиці з ночі

Працівник комунальної служби розчищає сніг у Львові. Фото: Львівська міська рада

У ніч проти 7 квітня та вранці комунальні служби Львова активно розчищали вулиці й тротуари від снігу. До роботи залучили 38 одиниць спеціалізованої техніки та 1058 двірників.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

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Серед техніки, задіяної для прибирання, було 15 піскорозкидачів, 18 тракторів для підмітання і посипання, а також 5 навантажувачів. Крім того, працювали 2 мотощітки, які допомагали очистити хідники в центрах мікрорайонів.

Для боротьби з ожеледицею комунальники використали 77 кубометрів протиожеледної суміші, зокрема суміш солі та піску. Обробляли як магістральні вулиці, так і другорядні дороги та підходи до громадських об'єктів.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко звернувся до мешканців із проханням повідомляти про неприбрані ділянки. У разі виявлення критичних місць, які потребують додаткової уваги, містян закликають телефонувати на "Гарячу лінію міста" за номером 15-80.

Нагадаємо, у Львові 5 квітня був сильний снігопад — комунальникам довелося працювати у посиленому режимі.

Також у Львівській області водії маршруток оголосили страйк через те, що їх колегу мобілізували.