У Садового призывают львовян пройти подготовку с Третьей штурмовой бригадой

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army

Жителей Львова призывают пройти военную подготовку под руководством инструкторов из Третьей отдельной штурмовой бригады. Она состоится 9-10 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в среду, 6 ноября.

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В городском совете отметили, что на мероприятии будут говорить о медицинской помощи в зоне боевых действий, правильной эвакуации раненых, а также учить стрелять из разных положений. Город обеспечит доезд участников и минимальный перекус.

Вещи, которые могут понадобиться участникам на полигоне:

комплект сменной удобной одежды, в которой можно будет лежать в грязи, траве, песке;

удобная обувь, желательно с поддержкой голеностопного сустава;

головной убор (шапка, панама, фуражка);

тактические или строительные перчатки;

небольшая бутылка для воды, которую удобно носить с собой.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.

Напомним, во Львове поздравили двух долгожителей с Днем рождения. Татьяна Филиппова отметила свои 103 года, а Екатерина Рудык праздновала столетний юбилей.

Ранее во Львове представители националистических организаций провели протест против мэра Андрея Садового.