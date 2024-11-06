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У Садового призывают львовян на обучение с Третьей штурмовой

6 ноября 2024 14:18
Аркадий Пастула - Редактор
У Садового призывают львовян пройти подготовку с Третьей штурмовой бригадой
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: t.me/ab3army
Аркадий Пастула - Редактор

Жителей Львова призывают пройти военную подготовку под руководством инструкторов из Третьей отдельной штурмовой бригады. Она состоится 9-10 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в среду, 6 ноября.

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В городском совете отметили, что на мероприятии будут говорить о медицинской помощи в зоне боевых действий, правильной эвакуации раненых, а также учить стрелять из разных положений. Город обеспечит доезд участников и минимальный перекус.

Вещи, которые могут понадобиться участникам на полигоне:

  • комплект сменной удобной одежды, в которой можно будет лежать в грязи, траве, песке;
  • удобная обувь, желательно с поддержкой голеностопного сустава;
  • головной убор (шапка, панама, фуражка);
  • тактические или строительные перчатки;
  • небольшая бутылка для воды, которую удобно носить с собой.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.

Напомним, во Львове поздравили двух долгожителей с Днем рождения. Татьяна Филиппова отметила свои 103 года, а Екатерина Рудык праздновала столетний юбилей.

Ранее во Львове представители националистических организаций провели протест против мэра Андрея Садового.

военная подготовка 3 ОШБр война Львов Андрей Садовый

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