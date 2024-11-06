У Садового призывают львовян пройти подготовку с Третьей штурмовой бригадой

У Садового призывают львовян на обучение с Третьей штурмовой
Жителей Львова призывают пройти военную подготовку под руководством инструкторов из Третьей отдельной штурмовой бригады. Она состоится 9-10 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в среду, 6 ноября.
Обучение во Львове
В городском совете отметили, что на мероприятии будут говорить о медицинской помощи в зоне боевых действий, правильной эвакуации раненых, а также учить стрелять из разных положений. Город обеспечит доезд участников и минимальный перекус.
Вещи, которые могут понадобиться участникам на полигоне:
- комплект сменной удобной одежды, в которой можно будет лежать в грязи, траве, песке;
- удобная обувь, желательно с поддержкой голеностопного сустава;
- головной убор (шапка, панама, фуражка);
- тактические или строительные перчатки;
- небольшая бутылка для воды, которую удобно носить с собой.
Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.
Напомним, во Львове поздравили двух долгожителей с Днем рождения. Татьяна Филиппова отметила свои 103 года, а Екатерина Рудык праздновала столетний юбилей.
Ранее во Львове представители националистических организаций провели протест против мэра Андрея Садового.
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