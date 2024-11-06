У Садового закликають львів'ян пройти вишкіл з Третьою штурмовою бригадою

Бійці Третьою окремої штурмової бригади. Фото: t.me/ab3army

Мешканців Львова закликають пройти вишкіл під керівництвом інструкторів з Третьої окремої штурмової бригади. Він відбудеться 9-10 листопада.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у середу, 6 листопада.

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У міській раді зазначили, що на заході говоритимуть про медичну допомогу в зоні бойових дій, правильну евакуацію поранених, а також вчитимуть стріляти з різних положень. Місто забезпечить доїзд учасників і мінімальний перекус.

Речі, які можуть знадобитись учасникам навчань на полігоні:

комплект змінного зручного одягу, в якому можна буде лежати в бруді, траві, піску;

зручне взуття, бажано з підтримкою гомілковоступневого суглоба;

головний убір (шапка, панама, кашкет);

тактичні або будівельні рукавиці;

невелика пляшка для води, яку зручно носити із собою.

Зареєструватися на вишкіл можна за посиланням.

Нагадаємо, у Львові привітали двох довгожительок з Днем народження. Тетяна Філіппова відзначила свої 103 роки, а Катерина Рудик святкувала столітній ювілей.

Раніше у Львові представники націоналістичних організацій провели протест проти мера Андрія Садового.