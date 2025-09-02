Видео
Убийство Парубия — экс-супруга подозреваемого дала комментарий

Убийство Парубия — экс-супруга подозреваемого дала комментарий

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 23:59
Что известно об отношениях подозреваемого в убийстве Парубия с сыном-воином
Елена Чернинькая. Фото: Елена Чернинькая/Facebook

Сын подозреваемого в убийстве Андрея Парубия Михаила Сцельникова был военнослужащим 93-й ОМБр и пропал на Бахмутском направлении в 2023 году. Его мать, бывшая жена Сцельникова Елена Чернинькая, написала о сыне книгу. Никакого упоминания о подозреваемом в убийстве в этом произведении нет.

Об этом сама писательница во вторник, 2 сентября, сообщила в посте на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения Елены Чернинькой

Что известно об отношениях подозреваемого с сыном

Елена Чернинькая отметила, что разошлась с мужем еще в 1998 году, а в 2000 году развелась официально. Сына она воспитывала одна. Отец видел ребенка на 1 сентября и на другие праздники, общался с мальчиком нечасто, а после того, как тот вступил в ряды защитников Украины, вообще с ним поссорился. После конфликта Лемберг заблокировал отца в соцсетях.

"После гибели сына мне пришлось общаться с его отцом. Документы, следователи, ДНК и так далее. Ни дружбы, ни вражды не было. Наше нечастое общение было только по поводу исчезновения сына", — отметила женщина.

Также она добавила, что воспитывала Михаила-Виктора настоящим патриотом, он воевал за Киев, Запорожье, Николаев, сам захотел перевестись в наиболее горячую точку. Об этом говорится и в книге о нем, в которой подозреваемый вообще не упоминается.

"Важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена. Мой сын-герой погиб за Украину... Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода и погиб, как Герой!" — подчеркнула Елена Чернинькая.

Напомним, сын подозреваемого в убийстве экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия защищал Родину в рядах 93-й ОМБр. С мая 2023 года он считается пропавшим без вести.

Также мы сообщали, что убийца Парубия свою вину признал. Мужчина заявил, что хотел таким образом отомстить украинской власти.

убийство писатели война в Украине военнослужащие Андрей Парубий
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
