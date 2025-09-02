Відео
Головна Львів Убивство Парубія — ексдружина підозрюваного надала коментар

Убивство Парубія — ексдружина підозрюваного надала коментар

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 23:59
Що відомо про стосунки підозрюваного у вбивстві Парубія із сином-воїном
Олена Чернінька. Фото: Олена Чернінька/Facebook

Син підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія Михайла Сцельнікова був військовослужбовцем 93-ї ОМБр і зник на Бахмутському напрямку у 2023 році. Його мати, колишня дружина Сцельнікова Олена Чернінька, написала про сина книгу. Жодної згадки про підозрюваного у вбивстві в цьому творі немає.

Про це сама письменниця у вівторок, 2 вересня, повідомила в дописі на своїй сторінці у Facebook. 

Скриншот повідомлення Олени Чернінької

Що відомо про стосунки підозрюваного із сином 

Олена Чернінька зазначила, що розійшлася з чоловіком ще у 1998 році, а у 2000 році розлучилася офіційно. Сина вона виховувала одна. Батько бачив дитину на 1 вересня та на інші свята, спілкувався із хлопчиком нечасто, а після того, як той долучився до лав захисників України, взагалі з ним посварився. Після конфлікту Лемберг заблокував батька в соцмережах. 

"Після загибелі сина мені довелося спілкуватися з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки із проводу зникнення сина", — зазначила жінка. 

Також вона додала, що виховувала Михайла-Віктора справжнім патріотом, він воював за Київ, Запоріжжя, Миколаїв, сам захотів перевестися в найбільш гарячу точку. Про це йдеться й у книзі про нього, в якій підозрюваний взагалі не згадується.

"Важливо, щоб пам'ять про Михайла в цій ситуації не була викривлена. Мій син-герой загинув за Україну... Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу і загинув, як Герой!" — наголосила Олена Чернінька.

Нагадаємо, син підозрюваного у вбивстві ексголови Верховної Ради України Андрія Парубія захищав Батьківщину в лавах 93-ї ОМБр. Від травня 2023 року він вважається зниклим безвісти. 

Також ми повідомляли, що вбивця Парубія свою провину визнав. Чоловік заявив, що хотів таким чином помститися українській владі.

вбивство письменники війна в Україні військовослужбовці Андрій Парубій
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
