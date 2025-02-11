Во Львове продолжается восстановление домов после ракетного удара РФ 4 сентября 2024 года

Ремонт дома во Львове, который пострадал от обстрела 4 сентября. Фото: Новини.LIVE

Во Львове активно восстанавливают дома после российского ракетного обстрела 4 сентября 2024 года. Всего в городе продолжается восстановление 189 поврежденных зданий.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE во вторник, 11 февраля.

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Восстановление домов во Львове

В доме на Коновальца, 44а обновили внутреннюю часть, балконы, крышу, окна и лестничную клетку. Сейчас продолжаются работы по монтажу ограждений для балконов и декоративных элементов кровли.

Ремонт дома во Львове, который пострадал от обстрела 4 сентября. Фото: Новини.LIVE

А на Кокорудза, 13 уже обновили дворовый фасад. Известно, что уже завершается подготовка к ремонту главного фасада и лестничной площадки.

Ремонт дома во Львове, который пострадал от обстрела 4 сентября. Фото: Новини.LIVE

Во Львове продолжается восстановление 189 поврежденных зданий, из которых 30% уже отремонтировано. К работам присоединилось более 30 компаний, которые вместе собрали более 60 млн грн.

Напомним, 10 февраля во Львове восстановили табличку с названием улицы языковеда Ирины Фарион, которую ранее неизвестные зарисовали краской.

Также Львовский горсовет обнародовал информацию о заработных платах городского головы Андрея Садового и его заместителей за январь 2025 года.