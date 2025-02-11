У Львові триває відбудова будинків після ракетного удару РФ 4 вересня 2024 року

Ремонт будинку у Львові, який постраждав від обстрілу 4 вересня. Фото: Новини.LIVE

У Львові активно відбудовують будинки після російського ракетного обстрілу 4 вересня 2024 року. Загалом у місті триває відновлення 189 пошкоджених будівель.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 11 лютого.

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Відбудова будинків у Львові

У будинку на Коновальця, 44а оновили внутрішню частину, балкони, дах, вікна та сходову клітку. Наразі тривають роботи з монтажу огорож для балконів і декоративних елементів покрівлі.

Ремонт будинку у Львові, який постраждав від обстрілу 4 вересня. Фото: Новини.LIVE

А на Кокорудза, 13 вже оновили дворовий фасад. Відомо, що вже завершується підготовка до ремонту головного фасаду та сходового майданчика.

Ремонт будинку у Львові, який постраждав від обстрілу 4 вересня. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває відновлення 189 пошкоджених будівель, з яких 30% уже відремонтовано. До робіт долучилося понад 30 компаній, які разом зібрали понад 60 млн грн.

Нагадаємо, 10 лютого у Львові відновили табличку з назвою вулиці мовознавиці Ірини Фаріон, яку раніше невідомі замалювали фарбою.

Також Львівська міськрада оприлюднила інформацію про заробітні плати міського голови Андрія Садового та його заступників за січень 2025 року.