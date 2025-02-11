Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Удар по Львову 4 вересня — де вже відбудовують будинки arrow

Удар по Львову 4 вересня — де вже відбудовують будинки

11 лютого 2025 16:18
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові триває відбудова будинків після ракетного удару РФ 4 вересня 2024 року
Ремонт будинку у Львові, який постраждав від обстрілу 4 вересня. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові активно відбудовують будинки після російського ракетного обстрілу 4 вересня 2024 року. Загалом у місті триває відновлення 189 пошкоджених будівель.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у вівторок, 11 лютого.

Читайте також:

Відбудова будинків у Львові

У будинку на Коновальця, 44а оновили внутрішню частину, балкони, дах, вікна та сходову клітку. Наразі тривають роботи з монтажу огорож для балконів і декоративних елементів покрівлі.

Ремонт будинків у Львові 11 лютого
Ремонт будинку у Львові, який постраждав від обстрілу 4 вересня. Фото: Новини.LIVE

А на Кокорудза, 13 вже оновили дворовий фасад. Відомо, що вже завершується підготовка до ремонту головного фасаду та сходового майданчика.

У Львові ремонтують пошкоджені будинку внаслідок обстрілу 4 вересня
Ремонт будинку у Львові, який постраждав від обстрілу 4 вересня. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває відновлення 189 пошкоджених будівель, з яких 30% уже відремонтовано. До робіт долучилося понад 30 компаній, які разом зібрали понад 60 млн грн.

Нагадаємо, 10 лютого у Львові відновили табличку з назвою вулиці мовознавиці Ірини Фаріон, яку раніше невідомі замалювали фарбою.

Також Львівська міськрада оприлюднила інформацію про заробітні плати міського голови Андрія Садового та його заступників за січень 2025 року.

війна ремонт Львів обстріли відновлення
Реклама
Реклама
Реклама