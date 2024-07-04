Чего Путин хочет от Украины и как правительство работает сегодня – Ющенко о планах России — новости Украины

Виктор Ющенко сегодня во Львове. Фото: Новини.LIVE

Третий президент Украины Виктор Ющенко во время выступления во Львове на форуме заявил, что все 45 млн украинцев должны говорить о нашей победе, а также о развале путинского режима.

Об этом Ющенко сказал в интервью Новини.LIVE

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Развал путинского режима

"Вы знаете, если основательно, то, с одной стороны, у нас есть вызовы, которые задает фронт. Поэтому нужно, чтобы 45 млн украинцев говорили, как нам нужна победа. Причем победа — это не только дойти до границ 1991 года, а понять, что в победу входит развал путинского режима как модели управления, потому что это опасность не только для нас, но для всего мира", — сказал Ющенко.

По словам Ющенко, из-за действий Путина мы имеем разрушенную экономику, образование, медицину и культурное пространство.

"Когда ты смотришь на музей Марии Примаченко разбомбленный или смотришь на музей Сковороды, где ничего кроме стен не осталось, то это очень болит", — добавляет Ющенко.

Действия правительства

"Нам очень важно увидеть украинские перспективы в экономике. Я не хотел бы сейчас оценивать действия власти. Мне кажется, власть так работает, как и выглядит. За 30 лет мы кроме декларации о суверенитете успели создать нацию", — отмечает бывший президент.

Чего хочет Путин сегодня

"У Путина, в последних интервью, он ясно говорит для чего Украина России и для чего она Путину. В частности, если нет в географии российской империи Украины, то у нее нет истории, нет духовенства, и поэтому Путин заявляет, что Украина — это неотделимая часть пространства России. Абсолютно верно, потому что, если отнять это пространство, то, что мы делаем сейчас, у них не будет России», — убеждает Ющенко.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине планируется приватизировать некоторые отели. В частности, речь идет об гостиницах "Украина" и "Казацкая".

Мы также писали, что кот городского головы Львова покусал Ющенко.