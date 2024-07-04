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Україна — невід'ємна частина Росії — Ющенко про плани агресора

4 липня 2024 05:37
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Марта Байдака
Журналіст
Чого Путін хоче від України та як уряд працює сьогодні — Ющенко про плани Росії — новини України
Віктор Ющенко у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Третій президент України Віктор Ющенко під час виступу у Львові на форумі заявив, що всі 45 млн українців повинні говорити про нашу перемогу, а також про розвал путінського режиму.

Про це Ющенко сказав в інтерв'ю  Новини.LIVE

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Розвал путінського режиму

"Ви знаєте, якщо ґрунтовно, то, з однієї сторони, у нас є  виклики, які задає фронт. Тому треба, щоб 45 млн українців говорили, як нам потрібна перемога. Причому перемога  — це не тільки дійти до кордонів 1991 року, а зрозуміти, що в перемогу входить розвал путінського режиму, як моделі управління, бо це небезпека не тільки для нас, але для всього світу", — сказав Ющенко.

За словами Ющенка, через дії Путіна ми маємо зруйновану економіку, освіту, медицину та культурницький простір.

"Коли ти дивишся на музей Марії Приймаченко розбомблений чи дивишся на музей Сковороди, де нічого крім стін не залишилося, то це дуже болить", — додає Ющенко.

Дії уряду

"Нам дуже важливо побачити українські перспективи в економіці. Я не хотів би зараз оцінювати дії влади. Мені здається, влада так працює, як і виглядає. За 30  років ми окрім декларації про суверенітет встигли створити націю", — зазначає колишній президент.

Чого хоче Путін сьогодні

"У Путіна, в останніх інтерв'ю, він ясно говорить, для чого Україна Росії й для чого вона Путіну. Зокрема, якщо немає в географії російської імперії України,  то у нього немає  історії, немає духовенства, і тому Путін заявляє, що Україна — це невіддільна частина простору Росії. Абсолютно вірно, тому що, якщо відняти цей простір, те, що ми робимо зараз, у них не буде Росії", — переконує Ющенко.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні планують приватизувати деякі готелі. Зокрема, йдеться про готель "Україна" та "Козацький". 

Ми також писали, що кіт міського голови Львова покусав Ющенка.

 

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