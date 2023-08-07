Укрзализныця продолжила работу дополнительных поездов Киев — Львов

Вагоны поезда. Фото: Укрзализныця

Национальный перевозчик Укрзализныця продолжила курсирование дополнительного поезда №191/192 сообщением Киев — Львов еще на две даты. Также включили 2 дополнительных вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци.

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Поезд будет отправляться:

из Киева 9 и 10 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49.

из Львова поезд будет отправляться также 9 и 10 августа в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

"Кроме того, в состав поезда №89 включили по 2 дополнительных вагона из Киева во Львов на 8 и 9 августа и обратно на 9 и 10 августа. Также включили 1 дополнительный вагон в состав поезда №12 из Львова в Одессу на 8 августа и с Одессы во Львов на 9 августа", — говорится в сообщении.

Напомним, национальный перевозчик Укрзализныця назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту Киев — Львов. Поезд будет сформирован из новых вагонов с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе.

Также мы писали, что Львовская железная дорога оборудована несколько поездов вагонами для велосипедистов. Стоимость перевозки велосипеда в разобранном и упакованном виде в качестве ручной клади составляет половину стоимости полного билета.

Кроме того, мы писали, что 12 июня Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагон из купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего следования.