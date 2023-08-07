Укрзалізниця продовжила роботу додаткових потягів Київ — Львів

Вагони потяга. Фото: Укрзалізниця

Національний перевізник Укрзалізниця продовжила курсування додаткового поїзда №191/192 сполученням Київ — Львів ще на дві дати. Також включили 2 додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня.

Про це інформує пересслужба Укрзалізниці.

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Поїзд відправлятиметься:

з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

"Крім того, до складу поїзда №89 вкоючили по 2 додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня. Також включили 1 додатковий вагон в склад поїзда №12 зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, національний перевізник Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів. Поїзд буде сформовано з нових вагонів з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

Також, ми писали, що Львівська залізниця обладнана декілька потягів вагонами для велосипедистів. Вартість перевезення велосипеда у розібраному та впакованому вигляді як ручної поклажі становить половину вартості повного квитка.

Окрім того, ми писали, що 12 червня Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього прямування.