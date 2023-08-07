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Укрзалізниця продовжила роботу додаткових потягів Київ — Львів

7 серпня 2023 15:18
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Укрзалізниця продовжила роботу додаткових потягів Київ — Львів
Вагони потяга. Фото: Укрзалізниця
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Національний перевізник Укрзалізниця продовжила курсування додаткового поїзда №191/192 сполученням Київ — Львів ще на дві дати. Також включили 2 додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня.

Про це інформує пересслужба Укрзалізниці.

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Подробиці

Поїзд відправлятиметься: 

  • з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49. 
  • зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05. 

"Крім того, до складу поїзда №89 вкоючили по 2 додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня. Також включили 1 додатковий вагон в склад поїзда №12  зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, національний перевізник Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів. Поїзд буде сформовано з нових вагонів з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

Також, ми писали, що Львівська залізниця обладнана декілька потягів вагонами для велосипедистів. Вартість перевезення велосипеда у розібраному та впакованому вигляді як ручної поклажі становить половину вартості повного квитка. 

Окрім того, ми писали, що 12 червня Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього прямування.

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