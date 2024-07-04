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Уникальный случай — медики Львова спасли двух младенцев, которые имели тяжелые осложнения

4 июля 2024 15:07
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Илья Рябинин
редактор
Во Львове врачи спасли двух младенцев — что произошло
Родители младенцев Таисии и Тимофея, которых спасли львовские медики. Фото: Первое медицинское объединение Львова
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Илья Рябинин
редактор

Врачи-нейрохирурги львовской Детской больницы Святого Николая спасли жизнь двум недоношенным младенцам, родившимся на 28-й неделе беременности. Теперь Таисию и Тимофея наконец-то выписывают после реабилитации.

Об этом заявили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова.

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Во Львове спасли двух недоношенных младенцев

По данным медиков, родилась двойня в Черновцах. Однако преждевременно, в конце второго триместра беременности. Вес Таси составил 950 г, а Тимоши — 1200 г. В то же время это вызвало многочисленные осложнения с детским здоровьем: у мальчика диагностировали проблемы с пищеварением и зрением, анемию и паховые грыжи.

Худшая ситуация в Таи: у девочки на фоне внутрежелудочкового кровоизлияния, нашли гидроцефалию — скопление мозговой жидкости, или "водянку головного мозга", что могло вызвать серьезные проблемы в развитии ребенка.

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Специалист детской больницы Святого Николая возле прооперированных младенцев. Источник: Первое медицинское объединение Львова

Из-за необходимости срочной коррекции во избежание давления на мозг детей госпитализировали в детскую больницу Святого Николая во Львов. Там их и спасли медики, прооперировав мальчика и удалив гидроцефалию у девочки. За два месяца реабилитации малыши набрали вес более трех килограммов. Теперь их здоровье вне угрозы и их выписали из больницы.

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Медицинская бригада, которая занималась детьми в момент лечения. Источник: Первое медицинское объединение Львова

Напомним, ранее в киевском Институте сердца Минздрава Украины кардиохирурги успешно пересадили донорское сердце 46-летнему одесситу Виталию Калашнику, немало времени игнорировавшему миокардит.

Также недавно львовские врачи удалили обломок мины из головного мозга 9-летнего Миши из Херсона, который был ранен во время обстрела города, что повлекло паралич левой половины тела и судорожные приступы.

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