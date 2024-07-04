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Унікальний випадок — медики Львова врятували двох немовлят, які мали важкі ускладнення

4 липня 2024 15:07
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Ілля Рябінін
редактор
У Львові лікарі врятували двох немовлят — що сталося
Батьки немовлят Таїсії та Тимофія, яких врятували львівські медики. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Лікарі-нейрохірурги львівської Дитячої лікарні Святого Миколая врятували життя двом недоношеним немовлятам, які народилася на 28 тижні вагітності. Тепер Таїсію та Тимофія нарешті виписують після реабілітації.

Про це заявили у пресслужбі Першого медичного об'єднання Львова

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У Львові врятували двох недоношених немовлят

За даними медиків, народилася двійні у Чернівцях. Проте передчасно, наприкінці другого триместру вагітності. Вага Таюсі склала через це 950 г, а Тимофійка — 1200. Водночас це спричинило численні ускладнення з дитячим здоров'ям: у хлопчика діагностували проблеми з травленням і зором, анемію та пахові грижі.

Гірша ситуація у Таюсі: у дівчинки на тлі внутрішньошлуночкового крововиливу, знайшли гідроцефалію — накопичення мозкової рідини, або "водянку головного мозку", що могло вилитися у серйозні проблеми розвитку дитини. 

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Спеціалістка дитячої лікарні Святого Миколая біля прооперованих немовлят. Джерело: Перше медичне об'єднання Львова

Через необхідність термінової корекції для уникнення тиску на мозок, дітлахів шпиталізували до дитячої лікарні Святого Миколая у Львів. Там їх і врятували медики, прооперувавши хлопчика, та видаливши гідроцефалію у дівчинки. За два місяці реабілітації малюки набрали вагу у понад три кілограми. Тепер їхнє здоров'я поза загрозою, і їх виписали з лікарні. 

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Медична бригада, яка опікувалася дітьми в момент лікування. Джерело: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, раніше в київському Інституті серця МОЗ України кардіохірурги успішно пересадили донорське серце 46-річному одеситу Віталію Калашнику, який чимало часу ігнорував міокардит.

Також не так давно львівські лікарі видалили уламок міни з головного мозку 9-річного Мишка з Херсона, якого було поранено під час обстрілу міста, що спричинило параліч лівої половини тіла та судомні напади.

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