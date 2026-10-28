Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области 29 октября, в четверг, прогнозируется облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах, так как ожидается туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львовской области 29 октября

Синоптики отмечают, что во Львовской области в течение 29 октября будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, со скоростью 2–5 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 °C до +7 °C, а днем поднимется до +9 °…+14 °C.

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Между тем в областном центре, Львове, ночью температура воздуха составит +4°…+6°C. Днем столбики термометров поднимутся до +10°…+12°C. В городе также прогнозируется облачность с прояснениями без значительных осадков. Ночью и в первой половине дня возможен туман.

Новости Львова

Мы писали, что в городе Льва задержали мужчину, который хотел помочь военнообязанному выехать за границу. Он предлагал переправить его в Молдову в обход КПП за 7 тысяч долларов. Такая "помощь" должна была осуществляться дистанционно, в несколько этапов.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном. Он был выдающимся актером, режиссером и педагогом. Его проводили в последний путь и прощались на Лычаковском кладбище.