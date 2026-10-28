Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Утренний туман и до +14 °С: прогноз погоды на Львовщине на завтра

Утренний туман и до +14 °С: прогноз погоды на Львовщине на завтра

Ua ru
28 октября 2026 14:39
Утренний туман и до +14 °С: прогноз погоды на Львовщине 29 октября Новини.LIVE
Мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области 29 октября, в четверг, прогнозируется облачная погода с прояснениями, без значительных осадков. Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах, так как ожидается туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода во Львовской области 29 октября

Синоптики отмечают, что во Львовской области в течение 29 октября будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, со скоростью 2–5 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 °C до +7 °C, а днем поднимется до +9 °…+14 °C.

Читайте также:

Между тем в областном центре, Львове, ночью температура воздуха составит +4°…+6°C. Днем столбики термометров поднимутся до +10°…+12°C. В городе также прогнозируется облачность с прояснениями без значительных осадков. Ночью и в первой половине дня возможен туман.

Новости Львова

Мы писали, что в городе Льва задержали мужчину, который хотел помочь военнообязанному выехать за границу. Он предлагал переправить его в Молдову в обход КПП за 7 тысяч долларов. Такая "помощь" должна была осуществляться дистанционно, в несколько этапов.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове простились с народным артистом Украины Федором Стригуном. Он был выдающимся актером, режиссером и педагогом. Его проводили в последний путь и прощались на Лычаковском кладбище.

Львов прогнозы прогноз погоды туман Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации