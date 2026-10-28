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Головна Львів Туман уранці та до +14°С: прогноз погоди на Львівщині завтра

Туман уранці та до +14°С: прогноз погоди на Львівщині завтра

Ua ru
28 жовтня 2026 14:39
Туман уранці та до +14°С: прогноз погоди на Львівщині 29 жовтня Новини.LIVE
Чоловік на вулиці. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині 29 жовтня, в четвер, прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Водіям і пішоходам варто бути уважними на дорогах, оскільки очікується туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода на Львівщині 29 жовтня

Синоптики наголошують, що у Львівській області протягом 29 жовтня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується.

Вітер північно-західний, зі швидкістю 2–5 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2°C до +7°C, а вдень підніметься до +9°…+14°C.

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Тим часом в обласному центру, Львові, вночі температура повітря становитиме +4°…+6°C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +10°…+12°C. У місті також прогнозують хмарність із проясненнями без істотних опадів. Уночі та в першій половині дня можливий туман.

Новини Львова

Ми писали, що у місті Лева піймали чоловіка, який хотів допомогти військовозобов'язаному виїхати за кордон. Він пропонував переправити його до Молдови поза КПП за 7 тисяч доларів. Така "допомога" мала відбуватись дистанційно, в декілька етапів.

Новини.LIVE інформували, що у Львові попрощались з народним артистом України Федором Стригуном. Він був видатним актором, режисером та педагогом. Провели в останню путь та попрощались на Личаківському цвинтарі.

Львів прогнози прогноз погоди туман Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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