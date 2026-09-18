Утром туман, днём солнце: прогноз погоды на Львовщине на 18 сентября

Люди гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 19 сентября, на Львовщине сохранится теплая и преимущественно сухая погода. Ночью и утром ожидаются туманы, однако днём температура воздуха поднимется до +20…+25 °С. Во Львове температура составит +22…+24 °С, значительных осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода во Львовской области

Погоду 19 сентября будет определять область повышенного атмосферного давления. На территории области будет переменная облачность, без значительных осадков.

Ночью и утром местами будет образовываться туман. Ветер южный с переходом на западный, 3–8 м/с.

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Температура воздуха в области достигнет +7…+12 °С ночью и +20…+25 °С днем. Во Львове ночью будет +8…+10 °С, а днем температура поднимется до +22…+24 °С.

На Львовщине сохраняется низкий уровень воды

На реках области продолжает сохраняться низкая летне-осенняя межень. Уровни воды в течение суток меняются незначительно — на 1–3 см, преимущественно повышаясь.

На большинстве рек Львовской области уровни воды близки к минимальным многолетним значениям или ниже их на 1–5 см. В частности, такая ситуация наблюдается на Днестре, Тысменице, Стрые, Ораве и Рате.

Температура воды на горных притоках Днестра составляет +9…+13 °С, на других реках — преимущественно +13…+18 °С.

Какова пожарная опасность

19 сентября во Львовской области прогнозируется средний, 3-го класса, уровень пожарной опасности. Местами он будет низким — 2-го класса.

По прогнозу, погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Как писали Новини.LIVE, в служебном автомобиле Андрея Садового снова обнаружили устройство, похожее на "жучок". На устройстве заметили антенну и SIM-карту. Подозрительное устройство нашли после того, как аккумулятор машины дважды за месяц полностью разрядился.

Также во Львове поезд наехал на 21-летнего мужчину. Инцидент произошел 17 сентября на участке "Львов—Персенковка". Пострадавший получил телесные повреждения и находится в больнице, а правоохранители возбудили уголовное дело.