Тумани вранці, сонце вдень: прогноз погоди на Львівщині на 18 вересня

Люди гулять парком. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 19 вересня, на Львівщині збережеться тепла та переважно суха погода. Вночі й вранці очікуються тумани, однак вдень повітря прогріється до +20…+25 °С. У Львові температура становитиме +22…+24 °С, істотних опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині

Погоду 19 вересня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. На території області буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Уночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Вітер південний із переходом на західний, 3–8 м/с.

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Температура повітря в області сягатиме +7…+12 °С вночі та +20…+25 °С вдень. У Львові вночі буде +8…+10 °С, а вдень температура підніметься до +22…+24 °С.

На Львівщині зберігається низький рівень води

На річках області продовжує утримуватися низька літньо-осіння межень. Рівні води протягом доби змінюються незначно — на 1–3 см, переважно підвищуючись.

На більшості річок Львівщини рівні води близькі до мінімальних багаторічних значень або нижчі за них на 1–5 см. Зокрема, така ситуація спостерігається на Дністрі, Тисмениці, Стрию, Ораві та Раті.

Температура води на гірських притоках Дністра становить +9…+13 °С, на інших річках — переважно +13…+18 °С.

Яка пожежна небезпека

19 вересня у Львівській області прогнозують середній, 3-го класу, рівень пожежної небезпеки. Місцями він буде низьким — 2-го класу.

За прогнозом, погодні умови сприятимуть низькій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання.

Як писали Новини.LIVE, у службовому автомобілі Андрія Садового знову виявили пристрій, схожий на "жучок". На конструкції помітили антену та SIM-карту. Підозрілий пристрій знайшли після того, як акумулятор машини двічі за місяць повністю розрядився.

Також у Львові потяг наїхав на 21-річного чоловіка. Інцидент стався 17 вересня на перегоні "Львів—Персенківка". Постраждалий отримав тілесні ушкодження та перебуває в лікарні, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.