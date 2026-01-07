В больницах Львова 7 января восстановили питание после ночи без света

Врачи у кровати. Фото иллюстративное: Первое медицинское объединение

В больницах Первого медицинского объединения Львова восстановили электроснабжение. Однако в ночь на 7 января два медучреждения города оказались без питания.

Об этом директор по коммуникациям и партнерствам Первого медицинского объединения Львова Ирина Заславец сообщила в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Львовские больницы ночью

Оказались без питания больница Святого Луки и больница Святой Анны. В реанимации больницы Святого Луки находилось более 30 пациентов, половина из которых была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких - и это была прямая угроза жизни людей. В больнице Святой Анны существовала угроза размораживания криохранилища, которое нуждалось в непрерывном энергоснабжении, потому что там находятся замороженные имбрионы.

"За время полномасштабной войны мы укомплетованы источниками альтернативного питания и генераторами, и заменяемыми генераторами и мы сразу на них переключились. Поэтому никакой критической ситуации, к счастью, не произошло. Все энергосети заработали и никто из пациентов не пострадал", — отметила Заславец.

В то же время, это большой риск — подвергать пациентов опасности, планово отключая электроснабжение в медицинском учреждении. Поэтому плановое отключение для больниц недопустимо. Конечно, Первое медицинское объединение имеет все источники альтернативного питания, но они и являются альтернативными, именно потому что они используются тогда, когда нет других источников питания.

"Это какой-то обстрел, когда это критическая ситуация и исчезает ток, то мы их должны использовать, но не в случае плановых отключений. Для плановых отключений больница не может быть в графике плановых отключений, больница, медицина не может быть в графике плановых отключений, потому что это риск для жизни и здоровья людей. Поэтому мы надеемся, что эта ситуация больше не повторится, но, опять же, все равно готовимся к тому, что может быть что-то согласованное, поэтому наши все сотрудничаем", — добавила Заславец.

Напомним, что во Львове возобновили подачу электроэнергии. Ее подали на часть объектов критической инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что Андрей Садовый прокомментировал на отключение больниц. Сейчас правительство решило ситуацию.