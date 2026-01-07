Во Львове 7 января частично восстановили свет на критических объектах

Львов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове возобновили подачу электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры. Это было сделано после правительственных консультаций городского головы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Восстановление электроснабжения в городе

Утром Садовый провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко, Виктором Ляшко и и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым. В результате, по состоянию на сейчас подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры Львова восстановлена.

"Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым", — отметил Садовый.

По словам мэра города важно, что проблему отключения электроэнергии на объектах критической инфраструктуры услышали и на нее отреагировали.

Садовый сообщил, что с ночи на 7 января во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и электротранспорт. Правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

