Во Львове 7 января частично восстановили свет на критических объектах

Во Львове частично восстановили свет на критических объектах
Во Львове возобновили подачу электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры. Это было сделано после правительственных консультаций городского головы.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Восстановление электроснабжения в городе
Утром Садовый провел разговор с премьер-министром Юлией Свириденко, Виктором Ляшко и и.о. министра энергетики Артемом Некрасовым. В результате, по состоянию на сейчас подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры Львова восстановлена.
"Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым", — отметил Садовый.
По словам мэра города важно, что проблему отключения электроэнергии на объектах критической инфраструктуры услышали и на нее отреагировали.
Садовый сообщил, что с ночи на 7 января во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и электротранспорт. Правительство изменило подход к определению критичности предприятий.
Садовый прокомментировал на отключение больниц и электротранспорта от электроэнергии. Сейчас правительство решает ситуацию.
